Sextuplii născuți în Polonia. Semn bun, sau rău? Prejudiciile aduse copiilor în spațiul virtual. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, o perioadă lungă, peste cinci ani, am fost pe sticlă în fiecare zi, la televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





21 mai

Horoscop Pe 21 mai s-au născut: Albrecht Durer, Henri Rousseau, Andrei Saharov, Jerome K. Jerome, Tudor Arghezi, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Anda Onesa.

Horoscop Pe 21 mai este mare sărbătoare în calendar: Sfinţii împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena. Nimic în ”Kalendar”.

Zi fastă. Simbolic este ziua Gurii, a vorbei, a comunicării. În dimineaţa acestei zile Soarele intră în mod convenţional în zodia Gemenilor, zodia celor buni de gură!

Astăzi pomenim pe Sf. Împăraţi, întocmai ca Apostolii, Constantin şi mama sa Elena. Şi sărbătorim pe cei care au nume de botez Elena şi Constantin, sau nume derivate. Este o ocazie mai deosebită, ca aducere aminte a importanţei lor.

Un prieten din Polonia, diplomat de carieră, mă informează că, ieri, luni a fost mare tămbălău la maternitatea Spitalului Universitar din Cracovia. Televiziuni, peste televiziuni, reporteri, tot tacamul. Dar, niciun jurnalist nu a fost primit in spital, cum este normal si igienic. Se pare că în Polonia domnește legea și ordinea spre disperarea anarhiștilor isterici liberitini. Astazi, marți, o sa aiba loc o conferinta de presa, a spus purtătoarea de cuvânt a spitalului, Maria Włodkowska, si peste cateva zile o sa aflati si domniile voastre ce si cum, după ce o să treacă prin agențiile de presă, si vor fi traduse in limba romana.

Pana atunci o să va spun ca in Polonia s-au nascut sextuplii! Patru fetițe și doi băieței. Toți în jur de un kilogram, nașterea a fost prin operație Cezariană. Este o naștere de mare risc, toți nou-născuții sunt sub observație permanentă în incubatoare. Fericita mămică este într-o condiție bună, a ieșit bine din anestezie. Deja, mai multe ONG-uri, marea majoritate catolice, au declarat că vor contribui cu sume de bani pentru sprijinul numeroasei familii. Șansa ca o femeie să nască sextuplii este de 1 la 4,7 miliarde! Plăcut impresionat, Președintele polonez Andrzej Duda, a declarat, imediat, pe Twitter: ”Ce veste extraordinară! Felicitări părinților și corpului medical!” Dar nu toată lumea interpretează ca fiind un semn bun. Gurile rele din Polonia spun că ar fi un semn rău, nașterea atâtor copii prevestește război. Se nasc mulți copii ca să inlocuiască pe cei ce vor muri in război. Câte bordeie, atâtea obiceiuri...

Dacă funcționarii UE calcă în picioare morala mic burgheză, impunând deviaționismul ca normă, vezi articolul meu de ieri, nu la fel fac și britanicii. Iată:

O nouă carte albă despre prejudiciile aduse copiilor în spațiul virtual, publicată de guvernul britanic, preconizează un nou sistem de reglementare pentru companiile de înaltă tehnologie. Principalul scop este de a combate dezinformarea, intimidarea cibernetică, conținuturile extremiste și incitarea la automutilare, cele mai mari pericole la care sunt expuși copiii și tinerii în spațiul virtual. Holly Powell-Jones, profesor de criminologie și dreptul media la Universitatea din Londra explică într-un articol, faptul că tinerii trebuie educați pentru a-și cunoaște drepturile în spațiul online. Protejarea copiilor contra prejudiciilor din spațiul virtual face parte dintre prioritățile politice la ora actuală. Guvernul britanic a definit planuri pentru a responsabiliza companiile de rețele sociale în materie de protecție a utilizatorilor. Problema este gravă, deoarece copiii și tinerii pot găsi material ilegal online, dar nu îl recunosc ca atare. Între elementele pe care copiii și adolescenții nu le recunosc se numără exprimările rasiste, homofobe și misogine, dar și amenințările cu violența de multe ori, hărțuirea potențială sau imaginile abuzive. Mai mult, numeroși tineri sub 18 ani nu sunt conștienți de faptul că pot suferi de pe urma unor postări pe rețelele sociale. Concluzia este că tinerii trebuie instruiți pentru a înțelege și a reacționa corect la ceea ce citesc în spațiul virtual. Potrivit experților britanici, parlamentele trebuie să plece de la Declarația Universală a Drepturilor Omului pentru a ajunge la un acord mondial asupra a ceea ce poate fi tolerat sau nu, online.

Urându-vă tuturor La Mulţi Ani! - nu doar Elenelor şi Constantinilor, lor, însă, în primul rând, vă dau întâlnire mâine, pentru că după cum deja ştiţi, mâine este, avem mereu această speranță, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Dimineaţa, Mercur iţi poate aduce o oportunitate. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! O atitudine prudentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Astăzi, dupa onomastica Elenelor şi Costicilor, Berbecuţele pot incepe cura de slăbire iar Berbecii incep perioada de economie, aşa că mai toata lumea din zodie trece la salte verzi asezonate cu iaurt. Sau numai iaurt. Aşa se cumpăra Trabantul pe timpuri! Sănătatea este bună, dar o vizita la dentistul tau pentru curaţarea dinţilor nu ar fi o idee prea rea. Nu te mai grăbi atât că nu dau turcii! Sau dau?

TAUR Nu da şi nu lua bani cu imprumut, ziua de astăzi nu este pentru activităţi financiare. Este praznic împărătesc, nu uita să-i feliciţi pe cei care îşi serbează ziua numelui de botez. Cu carisma la maximum, produci o atracţie dezastruoasă, captivantă şi devastatoare printre membrii sexului opus, după preferinţă, aşa că cel puţin în domeniul sentimental astăzi ar trebui să depăşeşti norma. Sănătatea este buna, dar nativele de vârsta înţelepciunii, senioarele, ar face bine să vada ce este cu tiroida lor. Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente medicale de tot felul, chiar intervenţii chirurgicale.

GEMENI O zi în care te intereseză jocul social, strategiile şi procedurile care te pot ajuta. Pentru un procent din zodie este ziua de naştere, sau ziua onomastică, aşa că ai şi ce sărbători! Sanatatea este bună, dar trebuie sa-ti stabilesti mesele la ore fixe, ca sa nu te trezesti cu probleme gastrice. Lasă totul în urma ta spun Venus şi Jupiter, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în realitate. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent.

RAC Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Nimic nu te poate întrista sau perturba. Astăzi nu trebuie să faci confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la şcoală, sau unde îţi desfăşori activitatea. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. O strategie de relaţii publice este mult mai de folos decât vorbe, bârfe şi intrigi de doi bani. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur!

