În orice caz, România a încurcat-o atomic, știu eu ce spun! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Pe 3 iulie s-au născut Franz Kafka, Tom Cruise, Stavros Niarchos, Corneille, Aca de Barbu, Coca Andronescu, Nicu Apostolescu, Andreea Isărescu.

O zi echilibrată din punct de vedere astrologic, probabil furtunoasă. Nimic în „Kalendar” şi în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Iachint și Anatolie patriarhul Constantinopolului. Zi de muncă, până seara!

Iată că profeţiile Marilor Iniţiaţi încep să prindă viaţă. Primăvara şi toamna au dispărut, avem doar două anotimpuri, unul umed, ploios sau cu zăpadă şi altul secetos.

Aşa stând lucrurile putem considera că am ieşit din muson şi am intrat în secetă şi că lumea începe să plece în concedii şi călătorii. Anumite firme mari chiar închid câte o lună activitatea, altele pâlpâie discret.

Acum este perioada marilor lovituri. Evreii, iranienii şi armenii şi-au programat întotdeauna loviturile în afaceri, şi nu numai, în timpul verii. Obicei preluat de australieni, oricum la ei este totul invers, şi de anumiţi tycooni din Asia şi Indochina. La fel şi în politica americană şi britanică, când multe maşinării au fost puse la punct în cursul verii din emisfera boreală. Motivele sunt evidente, sau nu...

Omul este în general o fiinţă care depinde mult de influenţa mediului în care anotimpurile şi fenomenele meteorologice joacă un rol important. Vara este mai prietenoasă şi oferă o protecţie sporită. Spiritul alert de conservare al omului este asigurat că mediul nu este foarte ostil, cum de exemplu ar fi în timpul gerului sau al averselor de ploaie. Aceste sentiment de siguranţă se extinde şi asupra afacerilor.

Majoritatea oamenilor crede că în timpul verii nu se poate întâmpla nimic serios în afaceri şi politică. Nimic mai periculos, sau fals! La un moment dat, în Cipru, un individ pe nume Ray, un fel de Casanova local, îmi povestea cum o firmă mărişoară din Anglia şi-a înghiţit principalul concurent, printr-o activitate febrilă, la propriu şi figurat, tocmai în timpul verii.

Şi exemplele pot continua. În timpul verii creşte presiunea socială asupra guvernelor, presiune care de obicei se dezlănţuie începând cu septembrie. Vara este cea mai bună perioadă să se înceapă sau să se deruleze afaceri sau activităţi care pot scăpa total sau parţial de monitorizarea presei scrise, sau electronice.

Şi la noi, mass-media a fost intoxicată cu prejudecata că vara sunt căutate numai subiecte... estivale şi că subiectele serioase cu scandaluri grele trebuie lăsate pentru la toamnă, „când se întorc oameni din concediu”.

Vara mai pleacă seniorii, proprietarii de firme mari, preşedinţii sau directorii de pe la ministere şi regii. În balamucul care îl lasă în urmă este prilejul cel mai bun pentru un puiuţ de afacere sau de racolare a unor oameni cu dosare şi fişiere cu tot.

Tot într-o vară am asistat în Iran la cea mai formidabilă lovitură de imagine. Două bănci „Melli” şi „Melat” se înfruntau cu energie pentru un loc 6-7 între băncile mari din Teheran. Publicitate, panouri, concursuri, - tot tacâmul! Până cînd, într-o vară, patronul şi preşedintele băncii „Melli” a interzis plecarea vreunui funcţionar în concediu spunându-le că le ajunge cele peste cincizeci de sărbători religioase anuale.

Apoi a făcut o publicitate bazată pe două idei: prima că nu oferă nimic mai mult decât concurentul, dar clienţii pot observa singuri diferenţa, şi a doua, că banca „Melli” respectă sărbătorile religioase.

Sigur că la banca „Melli” cozile, în acea vară, la ghişee, erau aproape inexistente pentru că lucra întreg personalul, ceea ce nu se putea spune de banca „Melat”. Normal că o parte din clienţi au migrat la „Melli”. În toamnă când cei de la „Melat” au vrut să recupereze, nu au mai avut ce. Regulile de piaţă fuseseră schimbate şi „Melat” nu mai era în prima duzină a băncilor importante!

Dar, am primit și curierul de la Bruxelles :

Digital Europe face apel la Uniunea Europeană să ia măsuri în materie de drepturi de autor, constatând că, în continuare, actualul sistem afectează buna funcționare a pieței interne, fiind ineficace, netransparent și perturbator pentru era digitală. Bazat pe vechiul sistem analogic, prost adaptat la modelele comerciale inovante și la aparatura multifuncțională modernă, sistemul nu mai reflectă modul în care este protejat conținutul prin drepturile de autor, nici modurile în care este distribuit, utilizat și recompensat. Sistemul este viciat și prin fragmentarea la nivelul statelor membre care sunt incapabile să respecte normele juridice stabilite la nivelul UE. Din aceste motive, piața este incertă, consumatorul plătește de două ori un produs, iar operele sunt valorificate haotic.

În aceste condiții, Digital Europe face appel la viitoarea Comisie Europeană să pună în aplicare recomandările și liniile directoare care vor ajuta statele naționale să se conformeze dreptului european. Astfel, Digital Europe cere Comisiei ca pe termen scurt, să propună un instrument care să adune la un loc normele și reglementările juridice stabilite pentru UE și să-l furnizeze statelor membre pentru a-l pune în aplicare și, pe termen mai lung, să lanseze o dezbatere politică largă cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție. Nu va fi vorba despre elaborarea unei noi legislații, ci despre impunerea aplicării corecte a legislației existente.

Digital Europe amintește principalele domenii în care au fost stabilite normele juridice și care ar trebui respectate pe tot teritoriul UE. Astfel, există o vagă definiție a prejudiciului, iar aplicarea este fragmentată din cauza practicilor divergente ale statelor și în absența unei definiții clare. În același timp, societățile de gestiune colectivă ar trebui să instaureze un sistem superior de bună guvernanță și de transparență ca și un proces obiectiv de fixare a tarifelor care ar garanta siguranța juridică a tuturor părților implicate.

Statele membre ar trebui să instaureze obligația de a informa clientul final în legătură cu cuantumul taxei incluse în prețul produselor pentru drepturi de proprietate intelectuală. În același timp, societățile de gestiune colectivă ar trebui să fie mai transparente în legătură cu modul în care gestionează și redistribuie încasările.

Digital Europe este o rețea de parteneriate europene, cu sediul la Bruxelles. Numără 67 de companii dintre cei mai mari lideri mondiali în materie de inovație digitală, 40 de asociații profesionale naționale, având în total, 53000 de companii, în special IMM-uri care activează în sfera tehnologiei informațiilor și comunicațiilor-TIC.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, m-am gândit mult dacă să scriu ceea ce scriu acum. Sunt informații pe care nu prea le găsiți în altă parte. Ba, au și o nuanață frivolă, ofensatoare. Despre ce este vorba. Există tradiția indecentă ca vechea administrație să lase mesaje pentru noua administrație pe circuitele interne, foarte discrete. Dar, nimic nu este secret pe lumea asta. De exemplu, negroteii lui Hussein i-au lăsat noii administrații a portocaliului Donald multe mesaje patriotice și încurajatoare gen ”fuck you”! Donald Duck, pardon, Donald Trump a interzis, în marea lui vanitate, să se facă publice mesajele de întâmpinare de la Casa Alba. Dar…

Tot așa, în aceste zile, vechea administrație de la Bruxelles caracterizează, comic și ofensator, dar adevărat, pe cei patru care se presupune că vor conduce Europa: ”an idiot anarchist strumf”, ”a stupid nazi bich”, ”a wonderful pickpocket” și ”mr. nobody, never sober, always drunk”. Nu știu la cine se referă, glumele nu sunt personalizate, ca să nu se considere o jignire. Așa, la modul general…

Părerea celor care se pricep este că niciodată în istoria UE nu s-au nominalizat conducători mai slabi și mai controversați. Toți sunt mari amatori de musulmani și ostili țărilor din Est. Fiecare are o poveste urâtă, un dulap plin cu schelete, așa că sunt ușor de manipulat, de șantajat, de cine trebuie. Să fie această garnitură de neica-nimeni, vorba lui Vadim, groparii Uniunii Europene? Bună întrebare! În orice caz, România a încurcat-o atomic, știu eu ce spun!

