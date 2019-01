Ce zodie poate folosi iscusit niște informații. Depresia. Cazacii noștri? Horoscop weekend 12,13 ianuarie 2019.

Horoscop Două zile “liniştite”. Cel puţin din partea astrologiei şi a tradiţiei. Să vedem dacă o să avem și liniște seismică, nu mai fac gluma cu drăcovenia de cutremure, Doamne, iartă-mă, a lui Vladimir Vladimirovici, căpitanul de rangul întâi Alexandr Buzinov, astrologul și sfetnicul lui de taină, spune că țarul este, zilele astea, foarte depresiv și gânditor. La ce s-o fi gândind?





12,13 ianuarie

Horoscop Pe 12 ianuarie s-au născut Jack London, Joseph Joffre, Haruki Murakami, Herman Göring, John Winthrop, Edmund Burke, Per Gessle, Rodica Tapalagă, Aurel Storin, Laurenţiu Profeta. Pe 13 ianuarie s-au născut Georges Gurgieff, Sophie Tucker, Charles Perrault, Robert Stack, Wyatt Earp, Minnie Theobald, Constantin (Dinu) Brătianu, George Gană, Mihai Truică.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 12 ianuarie, sunt Sfintele Tatiana şi Eutasia, iar pe 13 ianuarie sunt Sfinţii Ermil, Stratonic şi Iacob din Nisibe.

Două zile “liniştite”. Cel puţin din partea astrologiei şi a tradiţiei. Să vedem dacă o să avem și liniște seismică, nu mai fac gluma cu drăcovenia de cutremure, Doamne, iartă-mă, a lui Vladimir Vladimirovici, căpitanul de rangul întâi Alexandr Buzinov, astrologul și sfetnicul lui de taină, spune că țarul este, zilele astea, foarte depresiv și gânditor. La ce s-o fi gândind?

Este evidentă grija celor care au conceput calendarele, pentru confortul spiritual, pentru un ritm anumit al sărbătorilor, a celebrărilor. Dacă în fiecare zi ar fi fost o sărbătoare, atunci s-ar fi micşorat efectul educativ şi de exemplu al celor sărbătoriţi, al evenimentelor evocate.

Până pe 16 ianuarie nu avem o sărbătoare importantă tradiţională, fiind o perioadă de aşteptare de pregătire şi reculegere. Şi de muncă.

Apoi încep Filipii de iarnă, Apostolii Lupi. Trebuie să ne temem dar şi să-i iubim, pentru că sunt uneltele Domnului, executorii Cuvântului şi apărătorii României.

Îmi aduc aminte cu reculegere şi umilinţă de Maica stareţa Singlitichia, de la Sf Mânăstire Suzana, trecută la Dreapta Domnului, de iată, câțiva ani buni. Multe vorbe simţite şi de aleasă înţelepciune am auzit de la dânsa.

Într-o iarnă, acum mulţi ani, cred că un an, sau doi, după cutremur, abia ajunsesem, după trei încercări, cu făină, mălai, ulei, zahăr, cafea și alte produse de care avea nevoie mânăstirea, întroienită de multă zăpadă. Cu un camion militar, de la o unitate militară de pe Oltenița, unde era comandant un bun prieten. Romeo, căpitan, comandant de unitate mecano, funcția bate gradul, cel mai bun șofer al lui și încă cineva, nu mai îmi amintesc cine. Nu, nu a fost Răzvan, mare teolog, profesor universitar cu două doctorate, astăzi, altcineva, să mă tai, dar nu mai îmi amintesc. A fost o aventură pe cinste, a scris și în Scânteia de ”…eroismul militarilor de la o unitatea militară de geniu care au aprovizionat cu cele necesare un sat, de pe drumul către Cheia, izolat de căderile masive de zăpadă.”

Nici acum nu știu cum am ajuns, camionul era foarte bun, avea lanțuri pe toate roțile motrice, șoferul, un geniu, dar eu cred că numai bunul Dumnezeu ne-a salvat viețile și ne-a ținut pe drumul sigur. Nu am putut urca până sus pe panta abruptă, de la drumul spre Cheia până la Mânăstire, vreo două sute de metri. Am dus cele câteva sute de kilograme de alimente, poate peste o tonă, și produse, cu siguranță altă tonă, târându-le prin zăpadă. Maica stareță ne aștepta cu masă mare, pusă în stăreție, am mâncat cu sfială și puțin. Cu ochii pe ceas, să nu se răcească mașina și să ajungem înapoi, pe lumină, în Mâneciu Ungureni, unde aveam baza, un alt camion militar, cu combustibil și piese de schimb, plus doi mecanici. Am ieșit afară în gerul străveziu și ascuțit ca o katană și am început să ne luăm rămas bun. Când Maica Stareţă spune “Ascultaţi!”. Am încremenit cu toţii. Parcă am auzit un ţiuit subţire, aşa de îndepărtat că parcă era în vis. Maica a zâmbit şi a spus ca pentru ea: “Este Filipul Şchiop, ocrotitorul nostru, a monahițelor, care vă mulţumeşte şi vă spune să nu vă fie frică că vă veţi întoarce teferi!”

Sunt multe taine ale pământului şi ale poporului nostru şi, încet-încet o să vi le spun pe cele pe care le ştiu din familie, le-am trăit, sau le-am auzit în ţările pe care le-am cutreierat în mulţii ani de drumeţie.

Dragi lupi, padawani și hobbiți vine o vreme, când vrei, nu vrei, trebuie să intri în depresie! În luna ianuarie, începând de la mijlocul ei. Așa au decretat niște jurnaliști și este greu să scoți prostimii asta din cap. După cum este imposibil să le scoți din cap amatorilor de astrologie idioțenia că ascendentul este mai important ca zodia.

Am învățat de la un tip, de la un polimath, că orice problemă pe care o întâlnești trebuie să o judeci ca și când atunci ai vedea-o prima dată, fără prejudecăți și soluții verificate din trecut. O să mă întrebați ce este un polimath. Polymath este un substantiv din limba engleză, sigur, provine din greacă, care desemnează o persoană policalificată, care știe multe, despre multe și de aceea poate fi un bun conducător, sau consilier. Un spirit enciclopedist, am spune în vechea limbă română. Dar dacă la Radio Cultural există emisiunea Dimineața Crossover, de ce nu aș folsi și eu barbarisme, romgleza. Bunul Pruteanu, dacă ar mai fi trăit, ar fi spus că ceea ce se întâmplă la Radio Cultural este o rușine națională, pentru că nu este vorba doar de nefericita emisiune ci de un întreg corp de redactori care ciripește inconștient și vesel amestecând cuvinte românești în engleza pe care o vorbesc. Mai mult, se fac purtătorii de opinie ai unor interese străine României. Am hotărât să nu mai ascult Radio Cultural. Probabil și-au pierdut ultimul ascultător! Oricum, ascultam marea majoritate a timpului ”Radio Trinitas”.

Revenind la depresia din ianuarie, am întrebat în stânga și în dreapta pe medici, psihologi, statisticieni, de unde provine superstiția cu depresia din ianuarie. Mai toată lumea a spus că nu știe, a citit în presă! Am crezut că poate este un paradox statistic legat de o incidență mare de sinucideri. Vax, de trei ori vax, vorba regretatului Rege, statistica arată că cele mai multe sinucideri, procentual, sunt în Australia, în luna august.

Nu mă pun cu presa, dar odată și odată este necesar un proces al ei, poate și-l face singură și se declară nevinovată. Așa cum au făcut cei nouă mari ziariști, imediat după lovitura de stat, cei care s-au absolvit singuri de orice vină, la televizor și au continuat cu ceea ce știau, adică cu șantajul, minciuna, știrile false, atacul la persoană, îmbogățindu-se peste măsură și peste orice limită. Nu mai sunt nouă, câțiva au crăpat dintre ei, nu i-a mai răbdat pământul! În schimb le-au luat locul câteva sute de jigodii mult mai mari ca ei!

Dar ce este cu depresia din ianuarie! Bullshit? Dacă vi se spune tot timpul, o să faceți depresie, vă garantez! Poate se referă la faptul că după orgasmul sărbătorilor de iarnă, oamenii devin triști, nu se spune, oare, că après l’amour, tous les animaux sont tristes?!

Există însă și soluție. Calculul astrologic, că doar nu credeați că toți oamenii de pe Pământ o să facă depresie luni, 14 ianuarie, că așa a vrut un small head britanic. De exemplu, începând cu vineri, 18 ianuarie, Fecioarele și Peștii ar trebui să-și găsescă resurse de bună dispoziție și veselie, câteva zile, da, și în weekend. Cea mai deprimantă perioadă a celor activi, a adulților care muncesc, este duminică seara. Pentru România, ar fi duminică 20 ianuarie, pe eclipsa totală de Lună. Mai țineți minte Gloomy Sunday, melodia mortală a lui Rezso Seress, care se spune că te împingea la sinucidere? Am o variantă magistrală cu Paul Robeson, dar, melodia chiar îmi place, nu mă face deloc depresiv, o poveste tragică de dragoste, ca multe povești de amor. Dragostea și Moartea merg mână în mână, fac parte din zodia Scorpionului. Cum bine a observat Shakespeare în Romeo și Julieta!

Dacă vreți să știți când să fiți mai veseli, scrieți-mi, emailul meu este peste tot pe net, nu am chef să fac calculul tuturor zodiilor ca să văd când este posibil să cadă fiecare cu nasul în borcanul cu melancolie, este o iarnă continentală, o iarnă obișnuită pe aceste meleaguri - nu știu de unde este această atracție către rău și tragedie în presa românească, aceste exagerări nepermise și relatări false. Plătește cineva? Poate firmele de dezăpezire care pe baza relatărilor din presă au umflat prețurile de câteva ori!

Lasă că și INM dă tonul! După ce institutul a fost criticat acum câțiva ani, de niște politicieni trepanați, că nu a anunțat o ninsoare oarecare, cei de la Institutul de Meteorologie se protejează cât pot, exgerând exponențial. O să spuneți că poate mor oameni. Sigur că da, iarna mor de frig, vara se îneacă în lacuri. Dar nu vreți să știți alcoolemia din sângele lor. Sunt adevăruri trecute, cu pudoare, sub tăcere! De la INM am dori să avem timpul probabil, nu exagerarea probabilă! Un vecin, are un TIR, îi înjura copios pe cei din presă, de la televizoare, s-a luat după ei și nu a făcut cursa către București. Colegii lui l-au anunțat că pe A3 este la negru, condiții optime de mers. Și ce spunea presa?!!

Acum stau și eu și mă întreb, unde este încălzirea globală? Că iarna aceasta este ca multe alte ierni pe care le-am trăit în România. Bun, nu se compară, este foarte departe de iarna 1953-54 prin care am trecut în România, sau de cele două ierni îngrozitoare pe care le-am trăit în Tibet.

Să nu uit să spun:

LA MULȚI ANI! Cu sănătate, bunăstare și noroc celor care țin ritul vechi. De Crăciunul pe rit nou, am schimbat cele cuvenite cu prietenul meu Anatoli din Kiev. La el era un mare folclorist și etnolog, membru corespondent al Academiei lor, beat absolut ca un ucrainian de Crăciun, care mi-a spus după un la mulți ani in ucrainiană ”să ne luăm cazacii înapoi!”. A rămas ca un cui de argint. De ce să ne luăm cazacii înapoi? Ce legătură avem cu cazacii? Cine sunt cazacii? În timpul care a trecut am făcut câteva descoperiri care nu sunt politic corect și o să supere pe mulți!

Ceva despre vlahii negrii, despre moldovenii angajați de cazaci cât timp erau ei plecați în război, despre șașka, sabia căzăcească, tot o armă de rotație, fără gardă, ca și falxul dacic, despre iia femeilor cazace cu motive moldovenești, despre tricolorul roșu-galben-albastru al cazacilor de pe Don, despre nakrasoviții veniți înapoi de unde au plecat. Îi cunoaștem sub numele de lipoveni, pentru că s-au stabilit în Sudul Basarabiei și în Delta Dunării în păduri de tei, lipa. În Legea lui Ignat, nekrasoviții lipoveni spun: ”Să nu tragi niciodată în români, nici șașka să nu o scoți la ei. Este împotriva sângelui.” Mai ales, am descoperit la cazaci același spirit de care se plângeau turcii, că românii (kara vlahii) ar fi fost războinici, necruțători și gata mereu să verse sânge. Să fie cazacii urmașii varengilor și a vlahilor negri? Au cam același halpogrup cu românii, în special cu moldovenii și dacă te-ai uita la fețele lor, mai ales la cei tineri, ai jura că sunt fete și băieți din Iași, Bacău, Chișinău, sau Bălți. O să mai studiez și o să vă povestesc, pentru că ”rusofonii” cei satanizați de ucrainieni și de tâmpiții din Occident sunt cazacii noștri, cel mai războinic, conservator și iubitor de libertate popor. Citez ”Cazacii din Dobrogea, o istorie uitată” a profesorului de istorie Mihai Tiuliumeanu, multe din cele de mai sus sunt din această carte, cu dovezi și înscrisuri.

