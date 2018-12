Herr Johannis von Hermannstadt să facă bine și să-l grațieze pe don’ Liviu! Comerțul la distanță mi-a stricat sărbătoarea. Mare scandal, Nicolae l-a ciomăgit pe Arie! Horoscop

Horoscop Sărbătoare creştină deosebit de importantă, ea deschide şirul celebrărilor grupate în jurul solstiţiului de iarnă. „Moş Nicolae” este protectorul şi dăruitorul copiilor. Dar şi al corăbierilor, al oştenilor şi chiar al hoţilor, tâlharilor. Exista obiceiul vechi ca în această zi şeful statului să graţieze un deţinut, un hoţ, un tâlhar.





6 decembrie

Horoscop Pe 6 decembrie s-au născut Joseph Louis Gay-Lussac, Dave Brubeck, Gunnar Myrdal, Alexandru Stark, Henri Catargi, Gheorghe Păun.

Horoscop Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox este Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni.

La Mulți Ani! Tuturor celor cu nume de Nicolae sau derivate.

Horoscop Printre puţinele sărbători creştine care nu este calchiată peste o sărbătoare geto-dacă. Pentru că Arhiepiscopul Nicolae a fost şi este unic ca exemplu de bunătate, protecţie şi generozitate. Pentru mine, ca om exact și precis, cu pregătire tehnică, Moș Nicolae este mult mai important decât Moș Crăciun. Poate unde se știe cu precizie că Arhiepiscopul Nicolae s-a săvârșit din viață în această zi, pe când nașterea Domnului a fost așternută peste Sol Invictus și Saturnalii, dar nu este data exactă a Nașterii Domnului! De fapt, în familia mea, nu s-a pomenit de Moș Crăciun, sau impostorul comunist al impostorului, Moș Gerilă. Darurile de Crăciun erau aduse de Cei Trei Crai de la Răsărit, după cum dăruiseră Pruncului. De fapt Moș Crăciun este Moș Nicolae, o să vă povestesc la momentul potrivit!

Sărbătoare creştină deosebit de importantă, ea deschide şirul celebrărilor grupate în jurul solstiţiului de iarnă. „Moş Nicolae” este protectorul şi dăruitorul copiilor. Dar şi al corăbierilor, al oştenilor şi chiar al hoţilor, tâlharilor. Exista obiceiul vechi ca în această zi şeful statului să graţieze un deţinut, un hoţ, un tâlhar. Slavă Domnului, astăzi are de unde... mă gândesc că Herr Klaus Johannis von Hermannstadt ar face bine să-l grațieze pe don’ Liviu! A priori si înainte de condamnare, de unde o sa mai găsească un partener de contre așa de inteligent și politicos! The devil you know, Mein Herr!

Sf. Nicolae mai are o semnificaţie profundă. El era bogat şi provenea dintr-o familie bogată, dar nu-i era ruşine să ajute pe cei săraci şi disperaţi. Cu discreţie şi în secret, fără să se laude! Şi îi ajuta şi pe hoţi, le cumpăra libertatea. Dar nu orice fel de hoţi, ci doar pe aceia care furau de mâncare, sau cărţi, aşa de rare şi de scumpe, împinşi de sărăcie şi de foame. Dar şi de dorinţa de a cunoaşte. Hoţ de cărţi! Ce meserie ciudată şi aproape acceptabilă, în sensul că poate fi înţeleasă şi iertată mai uşor. De către mine, de exemplu. Politic corect este tot o infracţiune, dar când am fost eu politic corect?!

Este un Sfânt cu puteri mari date de Dumnezeu, un Sfânt bătrân, cum este şi anul. Protector al Soarelui şi gestionar al iernii, se spune că ninge doar când vrea Moş Nicolae - „îşi scutură barba”.

Sf. Nicolae este un exemplu că seniorii, bătrânii, nu sunt deloc „expiraţi” că au locul lor în economia Lumii şi a Universului. Un loc foarte important, dacă dau dovadă de înţelepciune, generozitate şi iubire de oameni.

Sf. Nicolae era dat exemplu bogaţilor zgârciţi, împreună cu Luca 18:24,25 : "Cât de greu vor intra cei care au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu."

Episcopul Nicolae a fost şi un exemplu de inteligenţă şi înţelepciune. Un politician versat şi iscusit. Pentru că religia era politică şi politica era religie. Poate, şi astăzi... în unele țari, în spațiul musulman, cu siguranță. A participat la marele consiliu de la Niceea din 325, după mine și după mulți alții, cel mai important consiliu din istoria creştinătăţii.

Scopul acelui consiliu era adaptarea dogmei creştine în aşa fel încât să poată fi religie de stat în Imperiul Roman. Sunt multe de spus, poate odată o să le scriu, dar pe scurt Sf. Nicolae era adeptul unui Iisus "născut din aceiaşi substanţă cu Tatăl" iar Arie ţinea la ideea că Iisus este un "evreu care a făcut minuni". Era evident că romanii nu ar fi acceptat un zeu... evreu!

Aşa că Nicolae îl ia la palme pe Arie, la propriu, îl întrerupe şi îi spune episcopului Osie de Cordoba, care conducea sinodul, să pună la vot pentru că Arie a renunţat la cuvântul său, pentru că se ţinea de falcă! Şi a câştigat cu o majoritate bună! Alte surse istorice, Eusebiu, de exemplu, spun că Ep. Nicolae l-a ciomăgit pe Arie cu toiagul episcopal în care se sprijinea, Nicolae având la Niceea o vârstă înaintată. În orice caz, Arie a luat bătaie de la Nicolae!

Cred că este un exemplu foarte bun, pentru că uneori trebuie să dai dovadă de fermitate! De unde şi partea ameninţătoare a lui Moş Nicolae, care promite copiilor neascultători - un băţ!

Dar altceva doream să vă povestesc dragi cititori, lupi, padawani și hobbiți, adică cei drepți, cei patrioți și cei curajoși. Ca orice pustnic trăiesc prin comenzile pe care le fac la casele de comerț la distanță, așa se numeau prin anii 70 când am început să folosesc serviciile Peter Justesen și Ostermann. Acum nu este o filozofie ca să comanzi la Amazon, sau la eMag, Domo sau Flanco, dar acum 45 de ani era o aventură și stateai cu sufletul la gură până când îți venea marfa comandată în Vama Chitila. Venea, nu am avut niciodată, nicio problemă, nici cu calitatea, cantitatea, nici cu transportul. Acum am niște probleme, mi s-a ruinat intenția de a face un cadou unuia mai sărac și mai oropsit de soartă, decât mine. Nu mai are pe nimeni. O să vă povestesc după sărbători, sper în rezolvare.

În schimb am primt cartea pe care mi-a promis-o Falcao, astrologul din Brazilia. A venit bine, când a promis, ca un cadou de Moș Nicolae. Din Brazila, iar alții nu sunt în stare să facă un comerț ca lumea de la o sută de kilometri!

Am ce să văd, la ce filme să mă uit! La un film vechi și bun. ”The Court Jester” un film din anul 1955, o comedie la care țin minte că am râs în hohote, cu toată familia, numeroasă și puternică pe atunci, clanul nostru ocupa trei, sau patru rânduri la cinema. Mi l-a trimis un nepot și fin din State, în HD 1080p, împreună cu un alt film la care țin mult ”The Seventh Seal” capodopera lui Ingmar Bergman, cel mai bun rol al lui Max von Sydow. Surâzând în vederea regalului care mă aștepta, l-am deschis, când, oroare, filmul era colorat. L-am rugat pe nepotul meu, mare specialist IT, să-mi trimită varianta originală, este un film de artă, alb-negru, nu o carte de colorat ca să-ți calmezi nervii.

Regret lumea simplă, inteligentă și cuminte de acum 60-70 de ani. Era după războiul distrugător și carnivor. Războiul mușcase din toată lumea, poate și de aceea l-au numit mondial. Lumea era bucuroasă că trăiește. Oamenii se ajutau între ei, construiau, munceau, se distrau frumos și decent. După război, nu aveau pretenții mari, urmau morala mic burgheză. Sigur mai erau și oameni de nimic, dar doar câțiva, nu ca acum, când se pare că sunt foarte mulți. Nu îmi place lumea de acum, lumea aceasta a banului, a pretențiilor, a mitocăniei și a nepăsării. De aceea m-am pustnicit și continui să vă spun ceea ce este frumos, corect, politicos, drept, cinstit, moral, interesele eterne al României. Ca și strămoșii mei, în vremuri grele de năvăliri ale străinilor, eu m-am retras în munți. Cred, sper, visez, la cruciada ridicolă, așa pare, de refacere a românilor și a României din propria cenușă, ca o fabuloasă pasăre Phoenix!

Mă duc să mă uit la ”Bufonul Regelui” am început deja să zâmbesc, dar și la gândul că mâine este o altă șansă, o altă zi!

BERBEC Ai fost pe lista lui Moş Nicolae! Ai primit un cadou! Cu toate că pare că ești în criză de timp, astăzi reuşeşti să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situația. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn, afectat, indica o indiscretie. Paranoia bine temperată este una dintre cele mai blânde boli ale zodiei, aşa că, probabil că ţi se pare! Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi vei reuşi să eviţi răceala și viroza. Oricum, ştii că ai alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună, sau mai inteligentă. Vorba veche spune că cel mai deştept cedează.

