Subiecte de vară. Dalai Lama, banda Agfa de magnetofon și Patsy Cline. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 6 iulie s-au născut Dalai Lama, Frieda Kahlo, Sylvester Stallone, împăratul Maximilian I, Conrad Hilton, Doru Davidovici. Pe 7 iulie s-au născut Gustav Mahler, ţarul Nicolae I, Marc Chagall, Pierre Cardin, Robert A. Heinlein, Ringo Starr, Vitorio de Sica, George Cukor, Joe Zawinul, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Liviu Ciulei, Constantin Lucaci, Voicu Bugariu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox pe 6 iulie sunt Sfinţii: Sisoe cel Mare, Lucia fecioara, Rix, Apolonie, Alexandrion, Epimah, Onisim, Asterius, Marta, Marin, Audifax, Habakkuk, Cyrenus, Valentin Preotul şi mulţi alţii împreună cu ei din Roma, iar pe 7 iulie, sunt Sfinții Chiriachi, Toma din Maleon și Acachie. Aşa cel puţin este în Sinaxar, în “Vieţile Sfinţilor”. Calendarul cel ieftin l-am rătăcit, dar o să-l găsesc, că aşa scrie la Scriptură!

În ”Kalendar”, tradițional, pe 6 iulie Sf. Sisoe, patronul vindecării copiilor. Se ține, mai ales de părinții copiilor bolnavi sau accidentați, spre lesnicioasă vindecare a celor mici.

Sfinţenia Sa, al 14-lea Dalai Lama, pe numele său de naştere Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, adică Lhamo Dondrub, împlineşte pe 6 iulie 2019, 84 de ani! Este cel mai longeviv Dalai Lama din istoria cunoscută şi, deja, în jurul operei, vieţii şi înţelepciunii lui se ţese o legendă. Poate o să am ocazia să v-o povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aşa cum v-am povestit multe. Căldura verii capricioase și o anumită amenințare nedefinită, poate fi doar presiunea timpului, mă face să-mi amintesc de anii în care călătoream și trăiam periculos, prin câte aventuri nu am trecut! Doar am fost oaspetele Tibetului lui preaiubit timp de 18 luni! Să-i spunem ”La Mulţi Ani!” Probabil că nu ştie limba română, dar o să înţeleagă, pentru că, se pare că nimeni ca el, în prezent, nu înţelege mai bine sufletul uman!

Pentru că este ziua de naștere a celui mai blând și înțelept lider spiritual în viață cred că ar fi vrut să asculte o poveste frumoasă și pilduitoare. Așa este obiceiul în Orient, așa o să vă spun și eu o poveste, o amintire de acum foarte mulți ani, poate v-am spus-o și altă dată, dar este din nou, vară și amintirile nu-mi dau pace. Subiecte de vară…

Nu credeam, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că o să mai găsesc banda de magnetofon cu Patsy Cline! Pentru că am făcut o greșeală. Căutam o bandă ORWO, pe când melodiile lui Patsy Cline erau pe o bandă Agfa. Primisem banda din RDG în anul 1963, iar ORWO apăruse un an mai târziu, în 1964. Dar să vă spun toată povestea, poate v-am mai spus-o, dar este frumoasă și este vară.

Acum cincizeci de ani şi ceva, adolescenţii din România corespondau cu fete şi băieţi din alte țări. Schimbam ilustrate, timbre, muzică... Aşa era moda, așa se puteau face prieteni, vă dați seama că nu existau netul sau mobilele.

Cu câtă nerăbdare aşteptam răspunsul la scrisoare, sau la cadoul făcut! Aveam câteva corespondente în RDG, în Cehoslovacia şi Polonia. Vă daţi seama că erau numai fete... habar nu mai am cum le chema, dar una dintre ele, o nemţoiacă brunetă cu ochi albaştri, mi-a făcut un cadou de ziua mea de naştere, în mai 1963.

De ziua ei de naştere, era Berbeacă, îi trimisesem o ie meşteşugit făcută, veche şi cusută cu măiestrie fără pereche, bătută cu fluturaşi de argint. Fata a fost impresionată şi mi-a trimis de ziua mea o bandă Agfa, nu ORWO, cum am crezut până de curând, pe cutia căreia scria ”Remember Patsy Cline”. Cu o promisiune: „în vacanţa asta dansez numai cu tine, pe muzica asta”. Repede am pus banda pe noul meu, pe atunci, magnetofon Tesla B-3, ”Sonet”. Era un magnetofon foarte bun, doar era un „Tesla”, dar era greu, avea mult metal. Când mergeam la „ceaiuri” aşa se numeau petrecerile pe atunci, băieţii mă ajutau, îl căram cu rândul.

La început am fost uşor dezamăgit, când am pus banda nemțoaicei pe magnetofon. O fată cu o voce ciudată, joasă şi senzuală, cânta melodii americane de dragoste, gen country. Apoi farmecul muzicii m-a cuprins şi nu m-am mai putut dezlipi de lângă magnetofon. Ascultam mereu şi mereu cele trei ore de muzică înregistrată profesional, pe „viteza 9”. Ce să vă spun, în vara aceia, în vacanţă, am fost invitat aproape în fiecare seară la câte un „ceai”. Eram cel care avea banda cu Patsy Cline! Iar întâlnirea de la mare cu nemţoaica şi cu familia ei a fost unul dintre episoadele dintre cele mai interesante, ale vieţii mele! O lună întreagă am dansat în fiecare seară, la Eforie Nord, cu nemțoaica cea frumușică, pe muzica lui Patsy Cline.

Mai târziu, tot în acel an, 1963, aveam să aflu că Patsy Cline încetase din această viaţă într-un accident de avion, pe 5 martie 1963. Tot în acel an. Avea doar 30 de ani!

Apoi, viaţa m-a confiscat cu necazurile, călătoriile, clipele de fericire şi imposibila cursă spre ceva... mereu altceva!

Soarta face ca o bună parte din familia mea, plus trei nepoţi şi cinci fini să se stabilească în Winchester, Virginia. Oraşul natal al Virginiei Patterson Hensley, aka Patsy Cline.

Acum câţiva ani, iată s-au făcut destul de mulți, conduceam un GMC, aiurea, prin Winchester, să cunosc oraşul. Când, spre periferie, pe South Kent Street, la un număr peste 500, cred că era 610 sau 612 văd “Patsy Cline House”! Opresc brusc, un “redneck” din spate mă înjură, eu strig ”sorry”, apoi parchez şi intru în muzeu.

Singurul vizitator într-o seară de sâmbătă. Ca acum. Vine o doamnă, îi dau cei zece dolari şi nu ştiu de ce îi spun toată povestea: cu banda de magnetofon, de nemţoaica cea cu ochi albaştri, de cum m-am îndrăgostit de muzica pe care o cânta Patsy Cline, de verile de la mare şi de banda Agfa care mă însoţea tot timpul. Doamna zâmbeşte, îmi spune să o strig când plec şi mă invită să vizitez casa. Apoi dispare. Cam o oră m-am uitat la exponate, fotografii, articole din ziare, premii, coperte de LP-uri, îmbrăcăminte, mobile, obiecte personale, etc.

Apoi am vrut să plec. Doamna mă aştepta în hall cu ceva în mână. „Dacă Patsy ar mai fi trăit, cu siguranţă că ar fi vrut să vă facă cadoul acesta. Eu sunt una dintre fetele ei. Aveţi aici 24 de ore de muzică cântată de Patsy Cline. Mai multe melodii nu au fost comercializate niciodată, am încredere că o să le ţineţi numai pentru dumneavoastră, sunt numai pentru familie!”

M-am dus în mașină și acolo am desfăcut cadoul. În micul pachețel erau mai multe CD-uri, cam două duzini. Fișiere audio, nu digitale, cred că erau masters.

Sigur că Patsy ar fi vrut să-mi facă un cadou. A fost o Leoaică generoasă, foarte generoasă şi cu un destin excepţional. „Fata de alături”, frumuşică, cu permanent, fata din popor, care a muncit din greu toată viaţa. Soarta ei, însă, este demnă de filme şi romane...

Acum, ascult „Never No More”. Apoi o s-o ascult din nou pe Patsy Cline! Apoi, mă duc să caut un episod din „Space: Above and Beyond” un SF interzis după primul sezon. Critica socială şi comparaţiile din serial erau prea transparente. Dar, undeva, este un episod: „Never No More” şi subiectul se învârte în jurul melodiei lui Patsy Cline. Dragoste şi moarte... să mori în culmea gloriei şi gloria să crească ca un foc în prerie, după tine...

Apoi, o s-o ascult din nou pe Patsy Cline!

Dacă nu o puteţi asculta pe Patsy, înţeleg şi nu mă supăr, dar horoscopul meu trebuie să-l citiţi, pentru că avem mereu speranța că mâine este o altă zi!

BERBEC Eşti inspirat să găseşti soluţii, idei noi, pentru rezolvarea problemelor tale de weekend. Astăzi nu ai dificultăţi majore, te descurci cu succes, onorabil. Poţi să-ţi oferi o seară plăcută! Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal! Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profită ca să obţii ceva favoruri sau să rezolvi unele situaţii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat.

TAUR În weekend trebuie să te ocupi de problemele celor din jur. Nu acţiona după prima veste pe care o auzi. Nu te repezi imediat şi nu lua de bun pe primul venit, nu lua decizii importante. Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poţi să speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, cu ceva surprize plăcute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parinţilor şi a rudelor.

