Ce zodii vor primi vești bune săptămâna aceasta. Despre zodii, genuri, calități, elemente. Horoscop

Horoscop Pe 12 noiembrie s-au născut Auguste Rodin, Gerhard von Scharnhorst, Grace Kelly, Alexandr Porfirievici Borodin, Hassan Rohani, Neil Young, Cote de Pablo, Anne Hathaway, Vasile Goldiş, Nadia Comăneci.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox, pe 12 noiembrie, sunt Sfinții Ioan cel Milostiv din Alexandria, Nil Pustnicul și năsăudenii Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu.

Tradiţional, de astăzi încep Martinii de toamnă. Iarăşi o sărbătoare antică foarte importantă pentru că ţine trei zile, centrată pe Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur, de pe 13 noiembrie.

Nu sunt sărbători destinate ursului, lui Moş Martin, ci tot lupilor. Filipii cu altă denumire. Şi ziua de astăzi, ca şi ziua de 10 noiembrie este destinată rugăciunilor pentru sănătatea lupilor, adică a dacilor.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, am trecut de un weekend, în care, primul de foarte mult timp, nu a mai venit nimeni la poarta mea. O fi venit, dar eu nu am auzit, pentru că până în Sf Duminică a Paștilor, de la anul, pe 28 aprilie, porțile pstniciei mele sunt închise. Dar ca să nu mă plictisesc, oricum eu nu mă plictisesc niciodată, nu știu ce este plictiseala, mi-ați scris mulți dintre domniile voastre. De la simple întebări, la adevarate compuneri de mai multe pagini. Ciudat, nu știu dacă trebuie să mă bucur, este faptul, că, destui dintre domniile voastre doresc un manual de astrologie, îmi cer lecții de astrologie, Așa că ascult și mă supun, vorba jinnului din sticlă, cred că ați observat jocul de cuvinte, iată, despre zodii, tot din manualul de astrologie, pe care l-am scris acum 30 de ani și stă într-un sertar:

Cele douăsprezece zodii, sau semne zodiacale, corespund cu douăsprezece tipuri umane, cu douăsprezece atitudini de bază, cu douăsprezece moduri de expresie. Conferirea caracteristicilor zodiacale s-a făcut, probabil, în urma observaţiilor asupra unui număr de indivizi, timp de multe generaţii. Istoria spune că preoții sumerieni, acum peste cinci mii de ani au observat oamenii timp de peste 900 de ani și au găsit că se pot împărți în 12 categorii. Împărţirea s-a făcut luînd ca bază numărul doisprezece, cu semnificaţie ocultă pentru sumerieni şi care corespunde cu numărul aproximativ de faze complete lunare din intervalul unui an. Zodiacul caldeean este solar şi lunar, tipurile umane deosebindu-se între ele prin configuraţii diferite ale Cosmosului în momentul naşterii, a modului cum se aspectează Soarele cu Luna, a expunerii Pămîntului diferitelor sectoare de radiaţii, influențe, ce vin din spaţiu.

Soarele impune regimul alimentar şi de viaţă al mamei, influenţat de anotimpuri, de climă, de variaţia temperaturii şi schimbările anuale meteorologice.

Dacă planetele reprezintă surse de energie (electromagnetică, gravitaţională etc.), zodiile sînt porţile prin care energia se exprimă; faptul că fiecare planetă are un domiciliu într-o zodie anumită, semnifică că semnul este de natura planetei, rezonează la “tonalitatea” ei şi are deci caracteristici comune cu astrul respectiv. Dar, zodiile sunt fructul Pământului, reprezintă perioade de timp, zile pământești, o lună-timp, au în comun cu constelațiile doar numele.

Dintr-o epocă îndepărtată, probabil elenistică, provine împărţirea semnelor zodiacale în trei grupe: genuri, calităţi, elemente. Pornind de la zodiac care este întregul, fiind guvernat de cifra 1, genurile împart zodiacul în două grupe - cifra 2, calităţile divid în trei grupe - cifra 3, iar elementele în patru grupe - cifra 4.

GENURI. Semnele zodiacale sînt succesiv alternante masculine şi feminine. Începînd cu Berbecul care este un semn masculin, urmează apoi Taurul care este feminin, continuînd cu Gemenii care este masculin şi aşa mai departe.

Termenii polari de pozitiv şi negativ nu sînt utilizaţi în semnul unei ierarhii (adică 6 semne ar fi inferioare şi 6 superioare), ci în modul în care sînt folosiţi într-o baterie electrică.

Semnele masculine, Berbecul, Gemenii, Leul, Balanţa, Săgetătorul, Vărsătorul, sînt pozitive, spontane, active, Yang, extraveritite cum ar spune C. G. Jung. Semnele feminine, Taurul, Racul, Fecioara, Scorpionul, Capricornul şi Peştii, sînt negative, reflexive, pasive, Yin, introvertite.

CALITĂŢI. Calităţile, în număr de trei, care se mai numesc şi cruci, au rolul de a simboliza evoluţia fiinţei umane.

Crucea cardinală formată din patru zodii: Berbecul, Racul, Balanţa şi Capricornul semnifică apariţia, formarea, evoluţia. Sînt semnele începutului de anotimp şi marchează debutul, elanul, activitatea, energia, dorinţa de a continua, ascensiunea către putere.

Crucea fixă cuprinde Taurul, Leul, Scorpionul şi Vărsătorul şi semnifică posesia, stabilitatea, materialitatea, obstinaţia. Semnele corespund mijlocului anotimpurilor cînd energia este bine fixată într-o anumită formă. Calitatea fixă caută stabilitatea în acţiune, detestă schimbările, stabilizează achiziţiile, determină realizarea concretă.

Crucea mutabilă: Gemenii, Fecioara, Săgetătorul şi Peştii semnifică schimbarea, mişcarea, transformarea. Semnele respective dau nativilor necesitatea de a analiza, de a concluziona, dînd facultăţile intelectuale potrivite transformării, trecerii şi adaptării. Această calitate dă un oarecare grad de indecizie în faţa schimbării, dar şi capacitatea de a înţelege şi concretiza ideile în vederea evoluţiei.

ELEMENTE. Împărţirea semnelor zodiacale în elemente este considerată a fi cea mai importantă. Elementele sînt în număr de patru: FOC, PĂMÎNT, AER, APĂ şi fiecare cuprinde o triadă de zodii.

Focul: combinaţie de cald şi uscat, în proporţie fixă de 5/4, cuprinde Berbecul, Leul şi Săgetătorul. Se interpretează ca o indicaţie a forţei, a voinţei, a luptei, a îndrăznelii, a încrederii în sine, a totalitarismului şi agresivităţii. Berbecul ne face să ne gîndim la un foc puternic care se consumă repede, la elanul primar, la entuziasm; Leul este focul interior care nu vrea să se stingă, orgoliul, puterea; Săgetătorul reprezintă focul magic şi “focul” unei cauze, al unui scop sau al unei misiuni.

Elementul foc corespunde din punctul de vedere al chimismului celular cu oxigenul, din punctul de vedere metabolic - cu mişcarea, excitaţia, acceleraţia, iar din punct de vedere psihic - cu violenţa, idealismul, exaltarea.

Pămîntul: combinaţie de uscat şi rece (în aceeaşi proporţie de 5/4 care rămîne constantă şi la celelalte elemente) cuprinde Taurul, Fecioara şi Capricornul. Atributele acestui element sînt stabilitatea, densitatea, concretul, simţul practic, concentrarea, fanatismul şi pesimismul. Elementul pămînt, atribuit zodiei Taurului ne face să ne gîndim la pajiştea pe care el paşte, la pămîntul fertil, la moşie, la ţara-mamă, la nevoia de proprietate. Fecioara este nisipul mişcător, solul abstract, laboratorul agronomic unde totul se selecţionază, se analizează. Capricornul reprezintă munţii, sălbăticia şi solitudinea piscurilor. Din punct de vedere atomic, elementul pămînt corespunde carbonului, metabolic - coeziunii, solidităţii şi concentraţiei, iar pe plan psihic - realismului, perseverenţei şi fidelităţii.

Aerul: combinaţie de umid şi cald, adică triada Gemenii, Balanţa şi Vărsătorul. Denotă inteligenţă, imaginaţie, adaptabilitate, superficialitate şi instabilitate. Gemenii ne fac imediat să ne gîndim la dualitate, la adolescenţă, la curenţii de aer - brizele plăcute de la mare, la imaterialitatea gîndurilor, la curiozitate şi comunicaţie. Balanţa este aerul dulce, uşor, în căutarea armoniei, a abstractului. Vărsătorul reprezintă fluidul (eterul?) care leagă fiinţa umană de Cosmos, ingeniozitatea, aerul tuturor. Pe planul chimiei reprezintă azotul, metabolic - expansiunea, evoluţia, dilataţia, pe plan psihic - difuzia, nepăsarea, uşurinţa.

Apa: combinaţie de rece şi umid. Racul, Scorpionul şi Peştii sînt considerate a fi semne de apă. Simbolizează disciplina, conformismul, inconştientul, sensibilitatea şi visarea. Racul ne face să ne gîndim la un lac, la un flux şi reflux, la fecunditate, la imaginaţie, la regres. Scorpionul ne aduce în minte o apă tulbure sau învolburată, inconştientul colectiv, puterea instinctului. Peştii sînt în apă şi încearcă să se strecoare printre curenţii adverşi, printre două vise. Triada apei simbolizează chimic hidrogenul, metabolic - distrugerea, dizolvarea; psihic - stagnarea, supunerea, pasivitatea.

Teoria elementelor s-a născut demult, cînd cosmologia era rudimentară şi nu exprima decît bunul-simţ, aerul guvernând primăvara, focul – vara, pământul – toamna și apa –iarna. Era relativ ușor și comod să ai numai patru elemente, tabloul chimic al lui Mendeleev, cu peste o sută de elemente a explicat științific alcătuirea materiei, dar a încurcat căile spiritului. Oricum, Dimitri Ivanovici Mendeleev are un mare merit mondial, el este cel care a stabilit formula votcii la 40% alcool, așa că i se iartă complicarea învățăturii!

