Horia Tecău a câștigat, duminică, finala probei de dublu a turneului de la Halle, din Germania. Românul a făcut echipă cu neamțul Kevin Krawietz, iar cei doi i-au înfruntat în ultimul act pe Felix Auger-Aliassime din Canada și Hubert Hurkacz din Polonia. Tecău și Krawietz au învins la finalul a două seturi foarte disputate, cu scorul de 7-6(4), 6-4.

Și-au asigurat un cec în valoare de 40.200 de euro și câte 500 de puncte în clasament

Meciul a durat o oră și 29 de minute, iar învingătorii și-au asigurat un cec în valoare de 40.200 de euro și câte 500 de puncte în clasamentul de dublu ATP. În semifinale, Krawietz şi Tecău au eliminat, după o oră şi 28 de minute, scor 7-6(6), 7-5, pe belgienii Sander Gille şi Joran Vliegen.

Horia Tecău și Kevin Krawietz au reușit să câștige un trofeu la a treia încercare. În 2021 pierduseră două finale, la Rotterdam și Barcelona

În acest an, Horia Tecău și Kevin Krawietz au mai disputat două finale ale probelor de dublu, dar au ratat câștigarea vreunui trofeu. Ei au fost învinși la Rotterdam, în Olanda, și la Barcelona, în Spania. După succesul de la Halle (dotat cu premii totale în valoare de 1,45 milioane de euro), tenismenul român a bifat primul trofeu din acest an. De asemenea, este și prima victorie finală la o competiție, alături de coechipierul său.

A fost al 36-lea turneu câștigat pentru Horia Tecău din 61 de finale disputate. „Am hotărât să joc mai puțin ca să am grijă mai mult de mine. Din 2017 am tot jucat cu accidentări și am decis că un program redus mă ajută să fiu mai sănătos, ca să mă pot bucura mai mult de tenis și să fiu competitiv.

„În același timp, mă provoacă să fiu productiv făcând mai puțin. Este o abordare diferită decât până acum și, în mod evident, o experiență nouă din care am de învățat”, spunea Horia Tecău, în primăvară, într-un interviu acordat pentru „Gazeta Sporturilor”.