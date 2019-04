Un secret mai bătrân decât Hipocrate. Dr. Doina Hrehoreț demonstrează că cel mai bun medic este sportul

Lecțiile despre o viață sănătoasă sunt adesea oferite de medici, în mod deosebit, verbal. Uneori, oamenii se îndoiesc de cuvintele specialiștilor în sănătate, spunând că nimeni nu e fără de păcat, și așa este. Poate fi și doar o scuză pentru a mai adăuga un „păcat” sau un viciu la o sumedenie de astfel de obiceiuri, precum sedentarismul și alimentația de tip fast-food. Am descoperit întâmplător, datorită unor pasionați de sport la sală, că dr. Doina Hrehoreț, singura femeie din Sud-Estul Europei care face transplant de fi cat, a oferit o lecție de disciplină a stilului de viață prin puterea exemplului. Tocmai a câștigat un concurs sportiv, clasându-se pe primul loc!





Când nu face transplant de ficat și când nu are grijă de pacienții ei, adică în circa două ore pe care le are libere zilnic, doar pentru ea, dr. Doina Hrehoreț caută proiecte care să îi stârnească ambiția și competiția. Dacă în blocul operator dovedește constant, fără doar și poate, de peste două decenii, că e un AS, dr. Hrehoreț a căutat să-și testeze limitele și în sala de sport. Așa că am luat-o la întrebări.

„Întotdeauna am făcut mișcare, pentru că efectele sportului asupra sănătății se văd imediat și sunt recongniscibile de către oricine încearcă acest stil de viață. Înainte să mă înscriu în concursul acesta sportiv, mă trezeam în fiecare zi la 5 dimineața și aveam o oră doar pentru mine, ca să-mi fac exercițiile acasă, în sufragerie”, a povestit chirurgul. „Zi de zi”, mai spune ea, singurele excepții fiind atunci când ora 5 dimineața o prindea în sala de operație.

„Lets move for a better world - Ne mișcăm împreună pentru o lume mai bună” se numește competiția globală la care chirurgul de la Fundeni a ieșit trimufătoare. Trei săptămâni a durat tura de forță în care fiecare participant a trebuit să înregistreze pe anumite aparate de exerciții mișcări complexe (numite „moves”) la un centru sportiv din Capitală. Câte 2.000 de astfel de mișcări pe zi au fost necesare, pentru ca participantul să câștige competiția.

Dr. Doina Hrehoreț a făcut zilnic acest efort fizic, ba chiar a depășit norma, ceea ce a puso pe primul loc, în fruntea plutonului de concurenți din alte zeci de țări.

De la premiere, la capul bolnavului

Dr. Doina Hrehoreț nu are copii, pentru că meseria ei nu i-a permis un răgaz, să ia o pauză. Dar prin astfel de acțiuni caritabile, chirurgul simte că dă o bucățică din suflet și copiilor.

Duminică, la prânz, medicul venise la Institutul Clinic Fundeni direct de la festivitatea de premiere ca să-și vadă bolnavii. Mulți dintre ei știau despre „concursul doamnei doctor”, iar când au auzit că a reușit performanța de peste 40 de mii de mișcări complexe, au felicitat-o și au lăudat stilul de viață sănătos pe care îl promovează prin exemplu personal.

Pe lângă ambiție și sănătate, un act de caritate!

Nu doar sănătatea a motivat-o, ci și premiul care va merge către copiii din medii defavorizate. Organizatorii vor face donații către o școală din București. „Misiunea noastră este să facilitam accesul la o viață sănătoasa, prin sport, pentru copii din familii mai puțin privilegiate, care nu au acces la facilități dotate corespunzător. Contribuția noastră consta în donarea de echipamente sportive către Școala Gimnazială Alexandru Costescu din Sectorul 1, București”, au comunicat organizatorii concursului.

