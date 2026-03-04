Sport

Harry Maguire, starul lui Manchester United, condamnat la închisoare cu suspendare

Harry Maguire, starul lui Manchester United, condamnat la închisoare cu suspendare
Fotbalistul englez Harry Maguire a fost condamnat la închisoare cu suspendare în Grecia, în dosarul incidentului petrecut în 2020, pe insula Mykonos, relatează Sky Sport.

Harry Maguire, fundașul formației Manchester United și al naționalei Angliei, a fost condamnat de un tribunal din Grecia la 15 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare. Decizia vizează incidentul petrecut în august 2020, în timpul unei vacanțe pe insula Mykonos.

Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare, după un proces de șase ani

Hotărârea a fost pronunțată miercuri, la capătul unui proces care s-a întins pe parcursul a șase ani. Completul de judecată a menținut verdictul de vinovăție pentru toate cele trei acuzații formulate împotriva internaționalului englez.

Judecătorii au redus pedeapsa inițială și au fixat condamnarea la 15 luni și 20 de zile. În plus, instanța a aplicat o amendă în valoare de 1.500 de euro.

Harry Maguire, găsit vinovat pentru trei capete de acuzare. A fost condamnat la închisoare

Instanța l-a declarat vinovat pentru agresiune ușoară, opunere la arestare și tentativă de mituire. Verdictul confirmă acuzațiile formulate în urma altercației din vara anului 2020.

Conform deciziei, Maguire nu mai poate contesta hotărârea pe fond. Avocații săi au însă posibilitatea de a invoca aspecte de drept în fața unei instanțe superioare.

Tribunal

Tribunal. Sursa foto: dreamstime.com

Incidentul din 2020 a avut loc în timpul unei vacanțe

Evenimentele care au dus la deschiderea dosarului au avut loc în august 2020, când fotbalistul, în vârstă de 32 de ani, se afla în vacanță în Mykonos. El a fost arestat în urma unui conflict cu poliția locală și acuzat de agresiune, opunere la arestare și tentativă de mituire.

De la începutul anchetei și pe tot parcursul procesului, Maguire a susținut că este nevinovat. În declarațiile făcute la momentul respectiv, jucătorul a afirmat că nu a știut că persoanele implicate erau polițiști. El a spus că s-a temut pentru siguranța sa și a familiei sale.

Totodată, fundașul a negat că ar fi lovit pe cineva. El a explicat că gesturile interpretate drept opunere la arestare au avut loc în contextul în care credea că este victima unei agresiuni.

