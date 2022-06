Haosul continuă pe Otopeni. Zeci de curse au întârzieri la aeroportul „Henri Coandă”

Haosul continuă pe Aeroportul „Henri Coandă” din București. Peste 50 de curse au avut întârzieri, joi, 30 iunie, cumulând în total 4.377 de minute, se arată în comunicatul CNAB.

„Compania Națională Aeroporturi București SA (CNAB) informează că joi, în intervalul orar 0:00 – 15:00, s-au înregistrat pe aeroportul „Henri Coandă” 56 curse întârziate (sosiri + plecări), cu un total cumulat de 4.377 minute.

„Dintre acestea, în 20 de cazuri, cauza întârzierii a fost rotaţia aeronavei sau a echipajului, alte cauze fiind restricţiile pe rută, facilităţile de aeroport, lipsa echipajului, încărcarea/descărcarea obiectelor voluminoase sau defecţiuni ale aeronavei”, spun oficialii CNAB.

Întârzieri pe Aeroportul Henri Coandă

Potrivit CNAB, numărul întârzierilor corespunde în mare măsură cotei de piață a companiilor aeriene, astfel încât cele mai multe s-au înregistrat la Wizzair (19, totalizând 1.334 minute), TAROM (9 / 570 minute), Ryanair (6 / 725 minute).

De asemenea, şase curse au fost anulate de companiile aeriene, respectiv patru curse Wizzair şi două Eurowings.

Printre românii care s-au confruntat cu problemele de pe Otopeni s-a numărat decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București. Acesta a anunţat, pe social media, că trebuia să decoleze spre Londra la ora 13:25, însă la 16:25 era încă pe pistă.

Ce se întâmplă pe aeroporturile din Europa

Companiile aeriene şi operatorii de aeroporturi din Europa se confruntă cu lipsa de personal care să gestioneze fluxurile de pasageri, după ce în perioada verii s-a majorat cererea pentru călătorii aeriene, în urma ridicării restricţiilor.

Operatorii aerieni au concediat o parte din angajaţi şi au redus alte costuri în timpul pandemiei, când cele mai multe zboruri erau oprite, iar când cererea a revenit s-au confruntat cu dificultăţi.

Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, şi-a cerut scuze clienţilor şi angajaţilor pentru haosul creat. „Cu siguranţă am făcut greşeli în timp ce am salvat compania şi peste 100.000 de locuri de muncă în ultimii doi ani. Am mers prea departe cu reducerea costurilor în diverse departamente, sub presiunea pierderilor din pandemie, de peste zece miliarde de euro? Cu siguranţă, şi asta” , a adăugat directorul general al Lufthansa.

În Germania vin muncitorii străini pentru a ajuta operatorii de aeroporturi

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a anunţat că Germania vrea să aducă cât mai curând posibil lucrători străini, pentru a ajuta operatorii de aeroporturi confruntaţi cu un deficit masiv de angajaţi, în timpul sezonului de vară aglomerat.

Angajaţii temporari, care vor beneficia de cazare şi salariu standard, vor trebui să îndeplinească aceleaşi verificări de securitate şi fiabilitate ca restul angajaţilor, de exemplu cei care sunt responsabili de bagaje, pregătirea putând dura două săptămâni, a informat oficialul.

În următoarele zile, operatorii de aeroporturi ar urma să anunţe numărul exact al angajaţilor de care au nevoie, dar şeful Asociaţiei ABL se aşteaptă ca în următoarele trei luni să fie aduşi 1.000 – 2.000 de angajaţi, cel mai probabil începând din august, relatează Reuters.