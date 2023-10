Haos în Paris. Manifestanții pro-palestinieni, ciocniri violente cu jandarmii

Sute de manifestanți s-au adunat aseară în Place de la République, Paris, în semn de susținere a poporului palestinian. Protestatarii nu au ţinut cont de interzicerea manifestaţiilor pro-palestiene. Poliția franceză împreună cu jandarmeria au luptat pentru a dispersa mulțimea cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Ministrul francez de Interne Gérald Darmanin a ordonat joi o interzicere sistematică a „manifestațiilor pro-palestiniene, pentru că ele sunt susceptibile să genereze tulburări ale ordinii publice”.

Joi seara, sute de persoane, înconjurate de poliţişti scandau pe străzile Parisului:„Palestina va învinge!” sau „Israelul, asasin, Macron, complice”, „Sionişti, sionişti, voi sunteţi terorişti!”.

Între timp s-a dat ordin „dispozitivului de poliţie să disperseze oamenii prezenţi, să aresteze, eventual să amendeze”.

De asemenea, Darmanin a cerut poliției să protejeze toate locurile vizitate de evreii francezi, cum ar fi sinagogile și școlile. Mai mult, oficialul a spus că orice străin care comite acte de antisemitism pe teritoriul francez va fi expulzat imediat.

Pe măsură ce conflictul dintre Israel şi Hamas atinge cote fără precedent, în întreaga lume au avut loc proteste de susținere. Atât a israelienilor, cât și a palestinienilor. Iar în anumite oraşe, cum a fost şi la Paris, au avut loc ciocniri violente.

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023