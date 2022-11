Protestatarii iranieni ar fi incendiat casa fondatorului Republicii Islamice. Video

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată că o parte a structurii orașului Khomein este incendiată. Agențiile de presă au verificat locația videoclipurilor, dar autoritățile regionale au negat că ar fi avut loc un incendiu.

Protestatarii din Iran au incendiat casa fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Se spune că ayatollahul Khomeini s-a născut în această casă, care acum este un muzeu.

