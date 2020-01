Mulţi din zecile de lideri mondiali sunt fascinaţi de situaţia politică actuală din Israel şi aceasta a apărut ca un subiect popular în discuţiile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a relatat The Times of Israel. În conversaţiile cu preşedinţii României şi Ciprului, Klaus Iohannis şi, respectiv, Nicos Anastasiades, Netanyahu a fost auzit comentând alegerile: „Ei bine, eu am câştigat cinci alegeri”, a exclamat Netanyahu.

Conversaţia s-a orientat apoi către inteligenţa artificială şi oportunităţile de investiţii. Puţin mai târziu, Netanyahu i-a spus preşedintelui austriac, Alexander Van der Bellen, „trei alegeri într-un an. Dar cred că fac faţă”.

Taifasul a precedat „recepţia şi cina oficială” de la reşedinţa preşedintelui, de miercuri seara. Meniul conţine „mâncăruri tipice israeliene”, pentru 250 de invitaţi, servite de 200 de chelneri. Lista vorbitorilor la cină este scurtă: preşedintele israelian Reuven Rivlin îi va întâmpina pe oaspeţi; regele spaniol Felipe va vorbi în numele liderilor mondiali; şi istoricul israelian Yehuda Bauer va susţine o prelegere de 11 minute despre antisemitism şi Holocaust.

