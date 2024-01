Oroare în Gaza. Teroriștii palestinieni vând rămășițele soldaților IDF

Tatăl sergentului Adir Tahar, care a murit pe 7 octombrie în urma atacului Hamas, a declarat pentru un post local de televiziune că locuitorii din Gaza au încercat să vândă capul fiului său pentru 10.000 de dolari.

Hamas, atrocități de nedescris

Într-un interviu acordat emisiunii Now de la Channel 14, David Tahar le-a povestit reporterilor despre călătoria pe care a făcut-o pentru a aduce acasă rămășițele fiului său pentru a fi înmormântate. Bărbatul a început prin a descrie ultimele momente de luptă ale fiului său.

„Au tras o rachetă asupra lui și 3 grenade, conform autopsiei pe care am primit-o, tot corpul lui era plin de schije. Din nefericire, corpul său a fost maltratat după moartea sa. Teroriștii, ei îi numesc barbari acest lucru este un compliment pentru ei, pur și simplu l-au decapitat și i-au luat capul înapoi în Gaza cu ei. Pe parcursul a două luni și jumătate, am întors lumea cu susul în jos pentru a încerca să înțeleg unde era capul”, a povestit tatăl soldatului căzut la datorie.

Moderatorul emisiunii a întrerupt relatarea părintelui îndoliat, întrebându-l dacă autoritățile i-au înapoiat un corp decapitat. Bărbatul a confirmat, dar nu înainte de a preciza că reprezentanții IDF i-au sugerat să nu deschidă sicriul.

Identificarea cadavrului

„Am primit un corp fără cap și am implorat armata să vad corpul, pentru că, la un moment dat, îți pierzi încrederea. Au încercat să-mi explice că nu trebuie să-l văd. Dar eu sunt genul de tată care trebuie să știe totul despre copiii săi.”

Tatăl ofițerului căzut la datorie nu a ținut cont de sfatul autorităților. A deschis coșciugul cu jumătatea de oră înainte de ceremonia de înmormântare.

„Cu o jumătate de oră înainte de înmormântare, corpul a ajuns la Muntele Herzel. Eu și nepotul meu am fost singurii prezenți. Am deschis sicriul, am privit înăuntru și am înțeles imediat ce îngropam”, a adăugat David Tahar.

Trebuie menționat că până la momentul restituirii cadavrului, tatăl îndoliat a dus o adevărată luptă pentru identificarea fiului. Confirmarea a fost posibilă cu ajutorul identificării ADN.

„Nu a fost posibil să îl identificăm [fizic], a trebuit să îl identificăm în urma testului ADN. La înmormântare, știam deja că îngropam un fiu căruia îi lipsea o parte importantă din corp. Atunci a început căutarea părții de corp care îi lipsea”.

Teroriștii Hamas au încercat să vândă rămășițele

David a urmărit cât mai multe imagini de după 7 octombrie pentru a încerca să înțeleagă ce s-a întâmplat cu capul fiului său. În cele din urmă a găsit filmarea în care se vedea că fiul său fusese decapitat.

„În urmă cu trei săptămâni s-a întâmplat un miracol. Îl numesc miracol pentru că nu este ceva simplu. Shin Bet (Agenția de Securitate a Israelului), printr-un interogatoriu cu teroriștii arestați, a descoperit că unul dintre teroriști a încercat să-și vândă capul. A încercat să vândă capul unui soldat pentru 10.000 de dolari. Este pur și simplu un nivel terifiant de barbarie.”

Într-un final rămășițele soldatului mort au fost găsite într-o gelaterie din Piața Palestinei, așezat într-o geantă de voiaj alături de câteva documente și mai multe mingi de tenis.

Rămășițe descoperite într-o geanță de voiaj

„Forțele speciale combinate cu brigăzi blindate au intrat în Gaza și într-o gelaterie din Piața Palestinei, ca să înțelegeți unde au pus-o. Într-o geantă de voiaj, alături de câteva documente ale teroriștilor și mingi de tenis, au găsit capul fiului meu.” După ce a recuperat ce mai era de recuperat Adir Tahar, tatăl soldatului ucis, a dus la bun sfârșit ceremonia de înmormântare.

„Au returnat ceea ce a rămas după două luni și jumătate. Se pare că și acolo a fost supus unor abuzuri. Am luat oasele care au rămas și am făcut un test ADN și un test dentar pentru a ne asigura că este într-adevăr capul lui. Am îngropat ceea ce a rămas în coordonare cu Rabinatul.”

Familia sa vrea să înființeze un centru în numele său pentru a ajuta tinerii aflați în situații de risc din Ierusalim, De asemenea, au început scrierea unui pergament Tora în memoria fiului lor, potrivit Jerusalempost.