Hamas poate aduce pacea în Gaza. Joe Biden dă asigurări că războiul va lua sfârșit imediat

Hamas poate pune punct războiului din Gaza imediat, dacă decide să elibereze ostaticii pe care i-a răpit pe 7 octombrie. Președintele american Joe Biden că un astfel de gest ar pune capăt operațiunilor militare.

Joe Biden a făcut aceste declarații în contextul unei recepții pentru strângere de fonduri, la care a participat, în Seattle. Anterior, el a evitat să comenteze pe marginea acestui subiect. Armata israeliană pregătește o operațiune de amploare în orașul Rafah, unde s-au refugiat câteva milioane de civili palestinieni.

Joe Biden a declarat că încetarea războiului din Fâșia Gaza depinde de eliberarea ostaticilor răpiți de teroriștii palestinieni în incursiunea din 7 octombrie. Președintele SUA a afirmat că o decizie a Hamas de eliberare a israelienilor răpiți va pune capăt conflictului. Iar acest lucru s-ar putea întâmpla imediat. Chiar „mâine”, a precizat Joe Biden.

Aflat în campanie pentru realegere, președintele SUA a participat la o recepție pentru strângere de fonduri în Seattle. Gazda evenimentului a fost un ex-director din cadrul companiei Microsoft.

Teroriștii din gruparea palestiniană țin ostatici mai mulți ostatici israelieni răpiți pe 7 octombrie anul trecut. În acest context guvernul de la Tel Aviv a lansat o operațiune militară de amploare în Fâșia Gaza, cu scopul de a distruge organizația Hamas. În prezent, trupele IDF au ajuns în orașul Rafah, considerat ultimul bastion al rezistenței teroriste.

Negocierile pentru un armistițiu în Gaza, dintre Israel și Hamas, au eșuat, zilele trecute. Guvernul dela Tel Aviv a respins o propunere a mediatorilor internaționali.

Hamas a fost de acord cu un armistiţiu în trei faze, fiecare cu o durată de 42 de zile, inclusiv o retragere israeliană din Fâşia Gaza. În acest timp ar urma să aibă loc un schimb de ostatici ținuți în enclavă și deținuți palestinieni din Israel. Guvernul israelian a respins această propunere, subliniind că este „departe de exigenţele” sale.

Guvernul condus de Benjamin Netanyahu nu este de acord cu un armistiţiu definitiv atât timp cât Hamas rămâne la putere în Gaza. El a declarat că a dat consemn delegaţiei sale la Cairo „să continue să se arate fermă asupra condiţiilor necesare eliberării” ostaticilor, „esenţiale” securităţii Israelului.

Negocierile de la Cairo s-au întrerupt fără a se ajunge la un acord privind oprirea luptelor și eliberarea ostaticilor.

The Israeli Army dropped more leaflets in Rafah today, telling people it’s time to evacuate to the humanitarian zone.

The Israeli push into Rafah city itself is coming soon

Via @Natsecjeff pic.twitter.com/iMvB3xKZx0

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2024