Hamas pune presiune pe Israel. O nouă înregistrare cu ostatici răpiți

Hamas a dat publicității un nou videoclip cu trei ostatici răpiți în 7 octombrie. În imagini apar trei persoane, doi bărbați și o femeie, despre care e crede că ar fi deținuți în Gaza. Aceștia cer guvernului să oprească operațiunile militare împotriva teroriștilor. De asemenea, aceștia solicită să negocieze cu Hamas eliberarea din captivitate.

În videoclipul dat publicitării de teroriștii palestineni apar trei persoane. Este vorba despre doi bărbați și o femeie care au fost răpiți pe 7 octombrie Aceștia sunt deținuți în Fâșia Gaza, conform Hamas.

Videoclipul are o durată de 37 de secunde, dar nu este datat, astfel încât este greu de spus când a fost filmat. În imagini apar Noa Argamani, 26 de ani, Yossi Sharabi, 53 de ani, şi Itai Svirsky, 38 de ani. Filmarea se încheie cu un mesaj în care teroriștii spun că vor veni cu noi informații despre soarta celor trei.

Anterior difuzării acestui clip, reprezentanții Hamas au spus că au pierdut contactul cu unii ostatici. Ei au dat vina pe bombardamentele forțelor israeliene. Teroriștii au spus că este posibil ca parte dintre ostaticii aflați în custodia lor să fi murit

Hamas releases new propaganda video on the 100th day anniversary of Oct 7th where hundreds of people were taken hostage.

3 hostages have appeared in the video- forced to demand an end to the war.

Noa Argamani, Yossi Sharabi, Tai Tversky have pleaded to be returned to Israel… pic.twitter.com/w7mQq4xpl1

