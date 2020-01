Acum, la început de an, artista din SUA a lansat o nouă melodie, „You should be sad”, în al cărei videoclip există și câteva cadre în care Halsey apare nud .

În vârstă de 25 de ani, Halsey s-a făcut remarcată în urmă cu mai mulți ani, datorită pieselor ei, care s-au auzit pe coloana sonoră a unor filme foarte cunoscute, precum “Fifty Shades” și „Suicide Squad”

Halsey are mai multe look-uri în clip, iar la un moment dat ea apare cu părul lung blond și cântă în timp ce călărește un cal alb.

Postat pe YouTube pe 10 ianuarie, videoclipul piesei „You should be sad” a strâns deja peste 5 milioane de vizualizări, potrivit protv.ro

