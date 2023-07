Hai România, ora 12.00. Ion Cristoiu dezvăluie cine vrea capul Gabrielei Firea în scandalul Căminelor Groazei

Astăzi, de la ora 12.00, pe canalul de YouTube al jurnaliștilor EVZ, Hai România, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, va fi invitatul lui Dan Andronic într-o emisiune dedicată ultimelor evenimente ale scenei politice interne și internaționale. Ce stă în spatele scandalului dedicat Căminelor Groazei, cât de amenințată este poziția Gabrielei Firea, cum se poziționează conducerea PSD. Zvonuri privind o înlocuire a lui Firea cu Piedone sunt din ce în ce mai intense. Cât de adevărate sunt, veți afla din dialogul lui Ion Cristoiu cu Dan Andronic, pe canalul de YouTube Hai România.

Cei doi vor discuta despre evoluția războioului din Ucraina și semnificația summitului NATO de la Vilnius.

Summitul de la Vilnius se va concentra pe consolidarea descurajării și apărării țărilor aliate ca răspuns la mediul de securitate complex și imprevizibil cu care se confruntă de la Războiul Rece încoace. Întâlnirea va implica, de asemenea, revizuirea creșterilor semnificative ale cheltuielilor pentru apărare și continuarea sprijinirii Ucrainei. Ucraina a solicitat aderarea la NATO în septembrie 2022, după ce Rusia a proclamat anexarea teritoriului său. Alte două state au informat oficial NATO cu privire la aspirațiile lor de aderare: Bosnia și Herțegovina și Georgia. De asemenea, Kosovo aspiră să se alăture NATO.

Ion Cristoiu: Cine vrea capul lui Firea?

Pe frontul din Ucraina, forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin trei sectoare ale frontului pe 9 iulie. Comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Syrskyi, a declarat că forțele ucrainene continuă cu succes să avanseze în direcția Bakhmut. Oficialii ucraineni au raportat că forțele ucrainene au continuat să desfășoare operațiuni contraofensive în direcțiile Berdiansk și Melitopol.

Ministerul rus al Apărării și bloggerii afiliați la Kremlin au susținut că forțele ucrainene au condus atacuri în vestul regiunii Zaporijia. Un milblogger rus a susținut că forțele ucrainene atacă pozițiile rusești în grupuri mici și vizează pozițiile din spatele, depozitele și infrastructura rusești, scrie The Institute for the Study of War.

