Căminele groazei. Pandele acuză USR de jocuri politice

Soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, intervine în cazul azilelor din Ilfov. Primarul orașului Voluntari susține că totul este o regie bine pusă la punct și se profită de suferința bătrânilor pentru a o scoate pe Firea principala vinovată.

„Cei care sunt vinovați să se ducă la pușcărie! Simulează acolo! Să vă spun, asistenta lui Gabi a fost la una din societățile care este acum, dată la televizor și care și-a dat demisia demult. La televizor a fost dat un cămin nu acolo, unde a fost Ligia, vicepreședintă în acel ONG, în acea asociație. Este prezentat intenționat, nu ați văzut cum spune? Au fost controale în trei județe, în patru județe și au trimis 50 de salvării în Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea.

Nu ați văzut toate televiziunile, toată presa a dat ce anume? Ce să înțeleagă românul? A dat să înțeleagă că soțul Gabrielei Firea, primar în Voluntari, acceptă ceea ce au făcut nenorociții ăia acolo, iar Gabriela Firea este vinovatul de serviciu, ce pot să mai spun acum pentru că totul este clar, totul este concentrat, totul este bine gândit! Este o regie bine pusă la punct”, a declarat Florentin Pandele, în exclusivitate, la România TV.

Florentin Pandele cere anchetă la căminele de bătrâni

Primarul din Voluntari susține că nici el și nici soția sa nu au nicio implicație. Acesta a vorbit despre modul în care a avut grijă de proprii săi părinți și precizează că, dacă ar fi știut de ororile prin care trec acei bătrâni, ar fi mers personal să rezolve problema din azilurile pentru bătrâni. Soțul Gabrielei Firea cere o anchetă, pentru a se demonstra că imaginile difuzate în presă nu sunt de la căminul condus de Ligia Enache.

„Aveți cuvântul meu de onoare și de om și Bunul Dumnezeu îmi este martor, considerați că din cei 3.200 de primari ai României eu aș fi ultimul. Cum aș putea ca om? Mama, Dumnezeu să o odihnească a murit la 40 de ani și de la picioarele mamei mele pentru mine începea Raiul. Tatăl meu la 76 de ani, l-am purtat ca pe un ou în mână până s-a stins! Cum aș fi putut ca om nu ca primar, eu să accept așa ceva? I-aș fi scos cu forța pe cei care îi chinuiau pe oamenii ăia. Totul este o fentă acolo, vă rog să faceți o anchetă să vedeți că se dau filmări de la alt cămin, unde nu a fost Ligia Enache în conducerea acum 18 luni. Totul este foarte bine regizat”, a mai spus soțul Gabrielei Firea.

Ororile prin care au trecut bătrânii din aziluri, folosite de USR în scop politic

Florentin Pandele a vorbit și despre acuzațiile care îi sunt aduse cumnatei sale. Acesta susține că sora Gabrielei Firea nu a fost implicată în acest caz, ba mai mult, susține că la mijloc ar fi un joc politic al celor de la USR.

„Astăzi au dat în presă că sora Gabrielei este și ea implicată. Ea săraca răspunde de zona educativă la copii. Nu mai știu ce să facă, îi aștept cu toate provocările. Credeți-ne, ne-au scos din bârlog! Ne-au scos din bârlog! Dacă își vedeau de treaba lor poate sforăiam! USR-ul este distrugerea poporului român!”, a mai declarat primarul din Voluntari.

Pandele, atac la adresa BOR

Primarul orașului Voluntari îi ia apărarea soției sale, după ce Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, a atacat-o voalat pe aceasta. Florentin Pandele îl acuză pe reprezentatul Patriarhiei de „blat cu USR” și susține că aceste atacuri fac parte dintr-o campanie lansată în urmă cu câteva zile împotriva Gabrielei Firea.

„De câteva zile s-a pornit o campanie împotriva Gabrielei Firea. În urmă cu două luni de zile se spunea Gabriela Firea că va da o lege în Parlament în care va vinde copii României. Acum s-a pornit împotriva Gabrielei acțiuni cum că are ceva împotriva bătrânilor că sunt înfometați, că nu li se dau medicamente. Sunt lansate de o publicație haștagistă, toate aceste lucruri sunt lansate de USR și se știe foarte bine și de ce se dorește acest lucru.

Astăzi am citit postarea purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, credeți-mă am crezut că este postarea unui membru USR. Îmi aduc aminte când Gabriela Firea era primarul general al Capitalei și în litera și spiritul legii erau aprobate fonduri pentru bisericilor, fonduri pentru construirea catedralei Mântuirii Neamului, se lansase că nouă ne plac spațiile mici. Haștagiștii nu știau ce să îi facă Gabrielei, iar USR-ul își rupeau hainele de pe ei în consiliul general și pe la televizoare spunând că nu trebuie dați bani la biserică. Ceea ce a făcut purtătorul de cuvânt al BOR, lansând un atac voalat la adresa Gabrielei. Am primit mesaj de la dumnealui că nu e adevărat, că nu a vrut să o atace pe Gabriela. Nu este adevărat, este o minciună, dânsul a aruncat o piatră în baltă și știm foarte bine că nu mai putem să o scoatem”, a mai declarat Florentin Pandele la România TV.

Atacurile la adresa ministrului Familiei vor continua

Primarul din Voluntari susține că toate atacurile la adresa soției sale nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o regie bine pusă la punct. Edilul crede că aceste atacuri nu vor înceta și spune că Patriarhul Daniel ar trebui să ia atitudine în acest caz.

„Nu întâmplător au apărut aceste atacuri și ele vor continua! Este o regie foarte bine pusă la punct! Dânsul face parte din acest angrenaj foarte bine pus la punct. Eu nu consider că nu sunt un om inteligent sunt un țăran intuitiv. Ceea ce încearcă dumnealui să facă și să spele lucrurile este nimic. Ar trebui ca Patriarhul Daniel să ia atitudine. Dacă nu i-a atitudine înseamnă că este de acord cu ceea ce spune purtătorul de cuvânt al BOR”, a mai spus Florentin Pandele.