Hagi între fotbal și familie. La un pas de al doilea divorț

Gică Hagi este cel mai cunoscut fotbalist român din toate timpurile, recunoscut mai ales pentru reușitele sale în fotbal. Ceea ce puțini știu este că el a avut o primă căsătorie eșuată Leni Celnicu. Cei doi s-au despărțit după patru ani fără să aibă copii. Apoi Hagi a cunoscut-o pe Marilena, sora mai mare a soției lui Gică Popescu, și a decis să se însoare din nou.

De această dată lucrurile au decurs total diferit. Cei doi au pus bazele unei frumoase familii și au un băiat și o fată împreună. Dar nu vă imaginați că a fost ușor. Gică Hagi juca în toată lumea, era solicitat. Apoi când s-a retras și a fost dat afară de la Steaua a trecut printr-o perioadă nefastă. Atât de complicate a fost perioada încât a fost la un pas de divorț, spuneau apropiații lui.

Asta pentru că Marilena, soția lui, se considera neglijată. Drept urmare ar fi vrut să pună capăt căsniciei. Cu toate acestea, la insistențele prietenilor machidoni cei doi au continuat căsnicia. De altfel chiar și Hagi a recunoscut cât de importantă este susțiunerea familiei pentru el. Mai ales după ce a decis să preia echipa de la Constanța.

Hagi: ”Iubesc fotbalul, lăsând la o parte nevasta și familia”

”Iubesc fotbalul, așa m-am născut, eu n-am iubit altceva, lăsând la o parte nevasta și familia… Acolo nu ne atingem. Dar sunt două lucruri importante și cred că sunt esențiale în viață, ca persoană să-ți faci o familie, dar prima oară a fost fotbalul. El mi-a dat totul și îi datorez orice. Nu e ușor, nu mai am 40 de ani, energie nu mai am, fac și eu 60 de ani, nu mi-e ușor, vă dați seama. Nu mai am aceeși putere pe care o aveam înainte.

Acum sper să îmi termin toate obiectivele pe care le am și vom vedea după aceea ce va fi. Dar partea a doua e familia, îmi lipsește și vreau să-i văd mai mult. Din păcate, sunt acolo la Constanța, stau singur în hotel și, na, nu e ușor. Dar au grijă de mine, vin după mine, încă mă mai susțin și lucrul ăsta e important. Dar vreau să-mi văd și eu copiii, vreau și eu să stau mai mult cu ei, să mă duc după ei, să mă bucur de ei… dar nu am timp”. A declarant Gică Hagi