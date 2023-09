Disputa dintre FCSB și CSA Steaua, lămurită de un sondaj. Echipa cu cei mai mulți suporteri

S-a aflat care echipă dintre FCSB și CSA Steaua are mai mulți suporteri. Conform sondajului CURS, echipa lui Becali are cei mai mulți suporteri 42% dintre aceștia declarându-se fani. De partea cealaltă, CSA Steaua are o bază de suporteri de doar 14%.

79% dintre repondenți consideră că stadionul Ghencea este construit din bani publici și că trebuie să beneficieze de el mai multe cluburi. Pe locul 2 se află Rapid cu un procent de 20%. Pe locul 3 se află Dinamo cu 17%. Echipa lui Becali și Rapid conduc constant la numărul de suporteri prezenți pe stadioane, atât la meciurile de acasă, cât și în deplasare. Formația lui Gigi Becali și Rapid se bucură și de cele mai bune audiențe TV.

Disputa dintre FCSB și CSA Steaua continuă

De curând, Gigi Becali a declarat că CSA Steaua se va desființa în câteva luni. El a mai spus că s-a descoperit un deficit bugetar de 20 de milioane de euro la stadionul Ghencea. Acesta a declarat că nu dorește să ofere prea multe detalii pentru că nu mai vrea să se certe cu CSA Steaua.

„Pe mine mă deranjează că ei se fac stăpâni pe viața mea, pe banii mei. Tu mă obligi pe mine să fac eu activitatea asta, federația. Cum să fac să nu mă enervez? Va veni odată un bărbat și va pune la punct lucrurile astea nedrepte. A venit Ciolacu. Cică 20.000.000, comentați voi. CSA Steaua se va desființa în câteva luni. Dar nu vreau să spun mai multe pentru că nu vreau să avem iar probleme. Se supără iar cei de acolo pe noi. Nu vorbesc, vorbiți voi. Nu mai comentez că avem contract și nu ne mai dă stadionul”, a spus Gigi Becali, refuzând ulterior să mai vorbească pe acest subiect.

Corpul de Control a efectuat o analiză a respectării normelor legale și a regulamentelor interne referitoare la administrarea complexului.