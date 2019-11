În interviul acordat celebrei publicații iberice, „Regele” a vorbit despre perioada petrecută ca jucător al Barcelonei și al lui Real Madrid. „De la Real Madrid si Barcelona am invatat ce inseamna sa fii cel mai bun din lume, in orice moment. M-am simtit fericit la cele doua cluburi, am jucat cate doi ani pentru ambele echipe si am marcat cate un gol de la mijlocul terenului pentru fiecare”, a rememorat Hagi.

De ce a ales Ianis să evolueze pentru Genk și unde își dorește Hagi senior să ajungă fiul său: „Să meargă la Genk a fost alegerea lui. Este un club care formează jucători și după îi vinde la cluburi importante din Europa. Este încă un pas pentru a progresa. De aici, vom vedea. Mi-aș dori ca el să ajungă să joace în Spania.

Important este că-i place fotbalul. Este un copil foarte dedicat, îi place să se antreneze, are talent. Este tânăr și are timp să ajung un jucător mare”.

Care este visul lui Gheorghe Hagi: „Este un vis pentru mine să ajung cu Viitorul în Champions League. Fiind în Europa este normal să fie un obiectiv pe termen mediu sau lung. Mintea îmi spune să o iau pas cu pas. Deocamdată sunt mulțumit”.

Întrebat despre partida din această seară, Spania – România, de la Madrid, ultimul meci din preliminariile EURO 2020, Hagi a răspuns: „Va fi o partidă bună. Este păcat pentru că trebuia să câștigăm cu Suedia, în meciul trecut și nu am făcut-o. Am avut o oportunitate mare de a ne califica la turneul final, chiar dacă grupa a fost una grea. Am fost aproape. Dacă reușeam să câștigăm cu Suedia, aveam nevoie de un egal cu Spania”.

