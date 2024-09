Hagi aduce un nou investitor la Farul Constanța. Un apropiat AUR va preluat 10% din acțiuni

Constanța. Gică Hagi va renunța la un pachet important din acțiunile pe care le deține la Farul Constanța. El a bătut palma cu un om de afaceri care se ocupă cu exportul de animale în Orientul Mijlociu.

Daniel Moraru, reprezentant al companiei Midia International SA, este pe cale să devină acționar la echipa constățeană. El a achiziționat un pachet de 10% din acțiuni.

Regele a declarat, în mai multe rânduri că este în căutarea unor oameni cu bani care să investească alături de el la Farul Constanța. Gică Hagi susținea că este nevoie de bani pentru ca Farul să treacă la un nivel superior de performanță. Doar astfel, spunea, va putea deveni un club de fotbal foarte mare cu rezultate la nivel intern și european. Iar tranzacția cu omul de afaceri Daniel Moraru se înscrie în acest plan.

„Ne trebuie putere, iar aceasta vine când ai bani. Dacă vrem altceva, să trecem la alt nivel, să vină banii, stadionul, puterea. Dacă nu, poate fi și chinuială. Farul are multe de făcut, de aceea nu am plecat la lotul național. Încă sunt foarte multe de făcut ca să devină un club foarte mare și să facă performanță la nivel intern, să se bată cu cele mai bune, și să ajungă în Europa”, spunea Hagi pe 18 august, într-o conferință de presă.

Deși este acționarul majoritar al clubului de fotbal și principal investitor, Gică Hagi s-a arătat nemulțumit de bugetul pe care îl are la dispoziție. El a afirmat în mai multe rânduri că este nevoie de bani pentru a face performanță.

Gică Hagi ar fi bătut palma cu omul de afaceri Daniel Moraru pentru un pachet de 10% din acțiunile Farului. Conform informațiilor care circulă în spațiul public, discuțiile și negocierile au durat mai multe zile. Cooptarea omului de afaceri Daniel Moraru a coincis cu declarațiile sale din 18 august.

Noul acționar al Farului Constanța, Daniel Moraru este un om de afaceri cunoscut în zonă. El administrează compania Midia International SRL, care se ocupă, în principal, cu exportul de animale către Orientul Mijlociu. De curând omul de afaceri și-a încercat norocul și în politică. A ocupat funcția de coordonator al partidului AUR pentru organizația din Constanța

Daniel Moraru nu este singurul om de afaceri pe care l-a contactat Gică Hagi. Regele ar mai fi tatonat și alți reprezentanți ai unor firme puternice care derulează afaceri în Constanța. Până în prezent, însă, aceste tatonări nu s-au soldat cu nici un rezultat.

În urmă cu câtva timp, patronul Farului Constanța și-a exprimat nemulțumirea că investitorii nu vin lângă echipă. Într-o conferință de presă, el spunea că nu poate realiza mai mult decât a făcut până în prezent. El a spus că este nevoie de fonduri pentru ca echipa să continue să obțină performanțe.

„Este nevoie de timp și sperăm să se facă lucrurile cât mai rapid. Mai mult de atât, eu nu pot să mai fac. Să nu aveți speranță că voi face mai mult decât am făcut. Știți de ce? Am luat campionatul, Cupa și Supercupa. Ce pot să iau mai mult? Să se mai întâmple încă o dată peste 2,3 ani. Am produs jucători, 61 am debutat în prima ligă. Mai stau încă 10 ani?”, se întreba retoric Gică Hagi.