Drama millionarului din fotbal. A ajuns stea de vorbă cu extratereștrii

Cândva unul dintre milionarii din fotbal, Alexandru Rădulescu își trăiește bătrânețile în cel mai urât mod cu putință. La cei 72 de ani, fostul președinte al Asociației Fotbaliştilor Amatori si Nonamatori (AFAN) a ajuns sărac lipit pământului.

Povestea de succes a milionarului din fotbal, Alexandru Rădulescu, s-a încheiat în 2006, când a împușcat un tânăr de 29 de ani. Victima, soția și mai mulți prieteni ai acestora au fost surprinși de Rădulescu în timp ce făceau baie într-unul din lacurile concesionate de fostul milionar.

Ex-președintele AFAN le-a cerut tuturor să plece de pe proprietatea lui, însă, amețit de aburii alcoolului, milionarul din fotbal a lovit cu patul armei geamul mașinii în care s-a urcat victima. Arma s-a descărcat accidental, iar tânărul de 29 de ani a fost împușcat în cap. Două săptămâni mai târziu. victima a murit pe patul de spital.

Un an mai târziu, Alexandru Rădulescu a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. În urma acestui eveniment, fostul președinte AFAN s-a ales cu porecla „Călăul de pe baltă”. Rădulescu a fost eliberat condiționat după 11 ani detenție, pe 28 decembrie 2018. Cu multe probleme de sănătate, fostul milionarul din fotbal a ajuns să trăiască din mila prietenilor. După ce i-a luat toată averea, fosta soție l-a lăsat pe drumuri.

Însă, personaje importante din fotbal i-au sărit în ajutor. Cornel Dinu, Florin Prunea sau Ionuț Lupescu au fost cei care i-au întins o mână lui Alexandru Rădulescu. Soția a cerut divorțul în perioada în care milionarul se afla în spatele gratiilor, timp în care a fost deposedat de un imobil în zona Moșilor, un autoturism de lux, dar și câteva milioane de euro.

Acum, Alexandru Rădulescu locuiește în comuna Dragodana din județul Dâmbovița, într-o casă ce le-a aparținut părinților. Mai grav este faptul că sănătatea îi este măcinată de demență.

„Îmi este foarte greu cu el, are și o demență, este senil. Vorbește cu extratereștrii, ne-a spus că a văzut un șarpe în pat. El crede că este milionar, că are casă și afaceri la București, spune că vrea să se întoarcă la casa lui și că este sechestrat. Delirează. Când este lucid, se vede că este un om cult, că are cultură generală”, a declarat Laura Rădulescu, fiica fostului milionar din fotbal.