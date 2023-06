Hagi a vorbit despre transferul unui jucător de top la Farul Constanța. Ce obiective are pentru noul campionat

Gică Hagi a vorbit despre jucătorii pe care echipa lui i-a transferat în această pauză competițională.

Cel mai mult s-a referit la Ionuț Vînă, un jucător crescut în pepiniera de la Farul Constanța, și ulterior transferat la FCSB și Universitatea Craiova, de unde a plecat cu scandal.

Întors la Farul, Vînă speră că va juca și se va face remarcat. De altfel, Hagi a spus că are așteptări mari de la el, deoarece îi cunoaște potențialul.

”Îl știm pe Ionuț Vînă, îi știm caracterul și știm cum a jucat aici. Nu știu de ce nu a jucat la FCSB, nu știu de ce nu a jucat la Craiova. Fiecare vede fotbalul în felul lui. Sigur va juca foarte bine, la el nici nu am dubii”, a declarat Gică Hagi.

A plecat de la Craiova cu scandal

Vînă a plecat de la Craiova după ce a dat clubul în judecată și a cerut daune de 300.000 de euro, și să fie declarat liber de contract, după ce a fost exclus din lot de antrenorul Mirel Rădoi. Vînă a pierdut procesul și a trebuit să aștepte finalul campionatului pentru a se putea transfera.

După ce a semnat cu Farul, fotbalistul a declarat că a visat în permanență să se întoarcă la echipa antrenată de Gică Hagi.

”Am petrecut 10 ani foarte frumoşi aici. Fiecare jucător care vine aici devine din ce în ce mai bun. Totul e făcut pentru jucători să performeze şi să progreseze. Am visat principiile pe care ni le-a implementat Gică Hagi. Le ştiu pe de rost, ştiu ce se întâmplă aici. Cu siguranţă asta va cântări mult şi mă va ajuta mult mai mult şi mult mai bine să mă reintegrez în colectiv. Asta m-a făcut să vin aici, foamea de meciuri, de victorii, de fotbal, de trofee”, a declarat Vînă.

Cei de la Craiova au scris un mesaj ironic pe pagina oficială a clubului, la plecarea lui Vînă.

”337 de minute petrecute pe gazon în acest sezon pentru Știința. Drum bun, Ionuț! Mult succes în afaceri!”, au scris cei de la U Craiova.

”Regele” a vorbit și de ceilalți fotbaliști transferați

În afară de Vînă, Farul a făcut și alte transferuri de fotbaliști cu potențial, care pot ajuta echipa să își îndeplinească obiectivele.

Cei opt forbaliști care au ajuns la echipa de la malul Mării Negre sunt Diogo Queiros (Familicao), Fabio Vianna (FC Argeş), atacantul brazilian Rivaldinho (ex-Universitatea Craiova), atacantul Nicolae Carnat (CS Mioveni), mijlocaşul argentinian Marco Borgnino (Nacional Madeira), mijlocaşul Ionuţ Vînă (Universitatea Craiova), fundaşul francez Damien Dussaut (Rapid) și fundașul canadian Zorhan Basssong (FC Argeș).

”Îmi asum transferurile, am încredere că pot să fie cei mai buni jucători din România. Marco (n.r. Borgnino) a dat un interviu și a spus că ne cunoaștem de un an. Și noi îl știm pe el. Am vrut să îl luăm și anul trecut și nu am putut. 98-ul (n.r. Diogo Queiros) nostru a jucat cu Porto la Youth League și era căpitanul echipei. E un jucător care a fost sus, noi mai facem asta. Noi îl luăm în condițiile astea și vrem să îl facem să crească. Damien Daussaut a fost cel mai bun fotbalist când a jucat la noi, din păcate nu a mai semnat cu noi, apoi nu i-a mai ieșit. Singurul jucător pe care nu îl cunosc este Bassonga, pe care l-am văzut la Pitești. Pe Vianna am vrut să îl iau înaintea Piteștiului, pe Vînă îl cunoaștem deja. Carnat, la fel, îl știm de foarte mult timp, iar Riva (n.r. Rivaldinho) a jucat foarte bine cât a fost la noi”, a comentat Gică Hagi, citat de digisport.