„Am convocat această şedinţă, de urgenţă că să spun aşa, pentru că avem de pregătit mai multe acte normative. În primul rând, îmbunătăţirea reglementării pentru Programul IMM Invest”, a precizat premierul Ludovic Orban.

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a spus că, prin noile prevederi, vor fi eliminate „două bariere”, identificate în urmă discuţiilor cu sistemul financiar-bancar. Una dintre ele – se propune renunţarea la cerința de instituire a ipotecii legale asupra universalității de bunuri mobile și imobile, aparținând debitorului.

Ludovic Orban: Domnul ministru Cîţu, suntem pregătiți să dezbatem?

Florin Cîţu: Bineînţeles, dle premier. Sunt două bariere pe care le eliminăm astăzi, în urma discuțiilor cu sistemul financiar bancar de vineri.

Ludovic Orban: Corect.

Florin Cîţu: Acesta este un lucru pe care şi dvs l-aţi menționat în…

Ludovic Orban: Păi nu, dar noi garantăm în proporţie de 80% sau 90%. Nu are sens să soliciţi întreprinderii, companiei, să-i soliciți garanții, ipotecarea bunurilor mobile şi imobile prezente și viitoare, adică e o garanţie nenecesară, pentru că garantează statul.

Florin Cîţu: Şi a fost un punct pe care l-am dezbătut cu sistemul financiar bancar şi am ajuns la această concluzie. A doua ne-a fost sesizată… era un element de ambiguitate în ceea ce privește modul de a aproba dacă ai fost afectat sau nu, acel certificat COVID. Şi atunci am eliminat această cerință de a fi probat de la caz la caz şi să ignorăm aceste…

Ludovic Orban: Adică, ideea este că programul nu este destinat numai companiilor a căror activitate a fost afcctată direct sau indirect de epidemie, ci către toate companiile.

Florin Cîţu: Corect. Deci este un program care susține economia în această perioadă. Este legat de COVID, este adevărat, dar nu trebuia să fi fost ca în cel al situației unde am oferit ajutoare de stat cu certificate.

Ludovic Orban: Să le transmiteți celor de la fond să mențină o legătură permanentă cu responsabilii din cadrul băncilor de derularea proiectelor, să aibă o comunicare permanentă, astfel încât să fluidizeze toate procedurile și să grăbească viteza de aprobare a creditelor, că ăsta e de fapt obiectivul nostru.

Florin Cîţu: Corect. Prin această eliminare de bariere astăzi, facem un pas înainte şi, bineînțeles, că ținem legătura și cu clienții, dar și cu sistemul bancar să vedem dacă mai sunt măsuri pe care să le implementăm în perioada următoare, o vom face. Am notificat și Comisia în legătură cu alte măsuri și le vom prezenta săptămâna viitoare, anunță RRA.

De asemenea, Guvernul urmează să adopte o hotărâre pentru aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Viziune 2020” privind achiziția, într-o prima etapă, a 12 elicoptere care vor intră în dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Potrivit notei de fundamentare, pentru finanțarea achiziției de mijloace tehnice și echipamente vor fi utilizate fonduri europene nerambursabile, prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Bugetul total al proiectului este de 3.263.410 mii lei, din care: 2.767.255 mii lei reprezintă finanțare din fonduri externe nerambursabile – 84,8%; 489.511 mii lei reprezintă co-finanțare – 15%; 6.644 mii lei reprezintă cheltuieli neeligibile – 0,2%”, se precizează document.

Executivul urmează să aprobe și un proiect de ordonanță de urgență privind organizarea, funcționarea și instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității Corpului de control al prim-ministrului.

Conform documentului, actul normativ promovat urmează „să mențină competențele de baza, de control și urmărire, ale Corpului de Control al prim-ministrului, în formă reglementată de OUG 25/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu luarea în considerare a exigențelor impuse de Codul Administrativ, act normativ fundamental al statului.

În cadrul ședinței de guvern urmează să fie adoptat și un proiect de OUG privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021 – 2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pe agenda ședinței de guvern figurează și un proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră.

Printr-o altă hotărâre, Executivul urmează să adopte și Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 – 2024.

Pe ordinea de zi figurează și o serie de eliberări și numiri de prefecți și subprefecti.