Guvernul României, premiu pentru Ion Țiriac. „Dacă nu facem asta, nu ajungem niciunde”

Marți, 22 noiembrie, în ședința de Guvern, premierul Nicolae Ciucă va discuta cu cabinetul său despre un proiect de hotărâre pentru recunoașterea ONG-ului afaceristului drept fundație de utilitate publică. Toate beneficiile aduse de Ion Țiriac României vor fi recompensate de stat.

Proiectul de hotărâre arată că „odată cu atribuirea statutului de utilitate publică Fundaţiei Țiriac se creează oportunitatea legală de dezvoltare a fundației în vederea promovării importanței practicării sportului în rândul copiilor şi tinerilor, pentru un corp şi o minte sănătoasă, prin crearea condițiilor favorabile, în ceea ce privește atât baza materială, cât şi schimbarea percepțiilor şi mentalităților la nivelul întregii societăți”.

Dacă ar primi această facilitate, Fundaţia Țiriac ar avea dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică, potrivit Ordonanței 26/2000. Afaceristul va beneficia de proprietăți ale statului pentru a își duce planurile la bun sfârșit. Valoarea activului patrimonial al Fundaţiei Țiriac pe fiecare dintre ultimii trei ani, este de 27.793.606 lei în anul 2019, de 28.272.986 lei în anul 2020 si de 28.420.446 lei in anul 2021, potrivit notei de fundamentare.

Ion Țiriac, acțiuni caritabile și investiții în sport

Nu mai este un secret că Ion Țiriac s-a implicat în mai multe acțiuni caritabile și că a investit în sportul românesc. Acesta nu are de gând să se oprească aici, chiar dacă a întâmpinat și probleme.

„Eu am fost peste tot şi am văzut că nu mai avem sportivi, dar nu mai avem tehnicieni, iar asta e cea mai mare problemă. M-am dus pe la Guvern ca pe vremea lui Maurer, de vreo 10 ori pe săptămână şi am ajuns la faimoasa concluzie că sunt bani pentru cele 1.000 de grădiniţe olimpice de care eu tot vorbesc. Dar din cauza birocraţiei ele nu există nici în ziua de azi.Cu 80 de copii la fiecare din cele 1.000 de grădiniţe am avea 80.000… Deci dacă vrem să începem ceva, trebuie să începem să semănăm. Noi ar trebui să ne depunem mandatul, eu mi l-am depus pe cel de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, pentru că se fac acum 6 luni… Dacă nu facem asta, nu ajungem niciunde, nu ne bagă nimeni în seamă. Sigur, priorităţi şi deficit stabilite de la Bruxelles, dar România trebuie să aibă priorităţile ei”, a afirmat Ion Țiriac, conform Agerpres.