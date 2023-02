Guvernul pregătește un nou program „Rabla” pentru români. Primele pentru casarea autoturismelor vechi ar putea crește

Românii care apelează la programele guvernamentale „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” ar putea să primească prime mai mari de casare în acest an. Guvernul Nicolae Ciucă are de gând să finanțeze și un nou program de casare. Este vorba de „Rabla pentru Flote” care presupune achiziționarea de mașini electrice noi. Executivul a discutat privind acestor program în ședința de miercuri, 22 februarie.

„Nota de informare aduce în discuţie posibilităţile prin care pot fi îmbunătăţite programele de înnoire a parcului auto derulate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu. Pentru programele Rabla Clasic şi Rabla Plus ca urmare a interesului considerabil de care s-au bucurat până acum, există o propunere de alocare a unor sume mai mari pentru 2023 faţă de anul trecut”, se precizează în informarea ședinței de guvern. Executivul va modifica în următoarea perioadă ghidurile de finanțare pentru a crește primele de casare.

Ce presupune noul program „Rabla”

Bugetul de venituri și cheltuieli al Administraţiei Fondului de Mediu a fost aprobat, iar acest lucru înseamnă că va fi demarat cel de-al treilea program rabla. Este vorba de cel dedicat instituțiilor locale, „Rabla Local”, prin care pot fi casate 100.000 de vehicule. „De asemenea, este luată în calcul lansarea unui al patrulea program de casare, «Rabla pentru Flote» care să încurajeze achiziţia de autovehicule electrice noi pentru operatorii economici care deţin flote de maşini”, se mai precizează în nota de ședință.

Românii se situează la sfârșitul clasamentului în ceea ce privește veniturile cetățenilor din Uniunea Europeană, iar de cele mai multe ori își cumpără mașini second-hand din vestul continentului. Așadar, este destul de greu ca românii să își cumpere mașini electrice noi, care ar genera credite bancare foarte mari și întinse pe ani de zile. Germania este țara în care au fost înmatriculate cele mai multe mașini, în prima lună a acestui an, 179.247 de autovehicule. În aceași perioadă, doar 12.266 de mașini au fost înmatriculate în țara noastră, potrivit RomâniaTV.