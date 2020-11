Președintele Klaus Iohannis a vorbit laudativ, marți seară, la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban. Președintele a intrat în zona campaniei electorale și a afirmat că Executivul s-a descurcat foarte bine și a reușit să gestioneze problemele provocate de pandemia de coronavirus.

„Guvernul Orban nu trebuie să plece acasă. Este un guvern în funcţie de nici un an de zile şi a gestionat această criză imensă. Sistemul de sănătate a fost adus în această stare şi găsit fără resurse, fără rezerve, de guvernele pesediste anterioare. Nu consider că Guvernul Orban trebuie să plece acasă.

Dimpotrivă, Guvernul Orban şi-a asumat guvernarea într-o perioadă când toţi ceilalţi au preferat să stea deoparte şi să comenteze. Asta într-o pandemie nu face bine, iar această tragedie de la Piatra Neamţ ne arată încă o dată ceea ce am spus de mult – felul în care PSD a tratat sistemul de sănătate a dus aproape la falimentul acestui sistem”, a afirmat șeful de la Cotroceni în cadrul unei conferințe de presă.

„Trebuie întregul sistem reformat”

Klaus Iohannis a mai vorbit despre reformarea sistemului medical și necesitatea transferului managementului spitalelor de la administrația locală la Ministerul Sănătății.

„După alegeri, cu o nouă majoritate, trebuie întregul sistem reformat, trebuie dusă coordonarea actului medical înapoi la Ministerul Sănătăţii şi lucrurile trebuie să fie modernizate, simplificate, îmbunătăţite, investiţii în spitale noi sunt necesare”, a mai afirmat președintele României.

„Am fost un promotor al luptei anticorupție”

„Personal, am fost un promotor al luptei anticorupţie din prima zi de mandat. Nu mi-am schimbat opinia şi voi rămâne aşa până în ultima zi de mandat. Eu cred că România are nevoie de lupta anticorupţie şi are nevoie de o luptă anticorupţie eficientă.

De cu totul altă părere a fost şi este PSD-ul, care PSD, timp de trei ani, cât a stat la guvernare, cu majoritate parlamentară, n-a făcut altceva decât să încerce să pună cizma pe gâtul Justiţiei. A încercat să facă harcea-parcea toate legile justiţiei. Parţial au reuşit, parţial i-am oprit. Însă noi trebuie să reparăm tot ce s-a stricat”, a mai spus Iohannis.