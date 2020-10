Laurențiu Baranga a fost reținut pentru 24 de ore, după 7 ore de audieri: „Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea și menținerea în eroare a mai multor instituții publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate și care ulterior au fost desființate de către instanțele judecătorești competente.” conform polițiștilor de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Premierul Orban a spus că nu știa multe lucruri despre acest caz: „Ieri am avut demisia pe masă. Am solicitat Ministerului Finanţelor demisia pe masă. Şi-a dat demisia, el nu mai este preşedinte. (…). Nu cunosc detaliile, vă mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie.„, a precizat premierul Ludovic Orban , la finalul unei vizite efectuate la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.