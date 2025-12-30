Guvernul Italiei a decis să ajute Ucraina, după mari dispute cu Opoziția de la Roma

Guvernul din Italia a aprobat, luni, un decret ce girează continuarea ajutorului militar către Ucraina în 2026, în urma unui compromis în coaliţie după săptămâni de dezbateri care au scos în evidenţă divizările din interiorul cabinetului de dreapta condus de Giorgia Meloni în ce priveşte politica externă, conform Reuters.

Italia este privită ca unul dintre partenerii cei mai de încredere din NATO ai Ucrainei. Cu toate acestea, decizia de continuare a ajutorului militar în 2026, prevăzută iniţial să fie luată la începutul lui decembrie, a trebuit să fie amânată din cauza obiecţiilor unuia dintre partenerii din coaliţia de guvernare.

Partidul populist de dreapta Liga, condus de vicepremierul Matteo Salvini, a cerut modificarea textului astfel încât să pună un accent mai mare pe ajutorul civil, iar livrările de arme să fie etichetate explicit ca servind scopurilor de apărare.

Guvernul tripartit de la Roma a căzut ulterior de acord asupra unor mici modificări de formulare fără a amenda semnificativ conţinutul decretului. Acesta prevede de asemenea prelungirea permiselor de şedere pentru unii ucraineni în Italia.

Salvini se arată tot mai critic faţă de ajutorul militar pentru Ucraina, afirmând că acesta ar putea alimenta corupţia la Kiev şi nu va ajuta la încheierea războiului.

Noul decret este similar celor aprobate în ultimii trei ani, menţionând că guvernul va transfera vehicule, materiale şi echipamente militare Ucrainei, conform sursei citate.

Liga a afirmat că, spre deosebire de textul din 2025, noul decret prevede că va fi acordată prioritate produselor logistice şi medicale pentru uz civil şi echipamentelor necesare pentru apărarea împotriva rachetelor, dronelor şi atacurilor cibernetice.

Biroul lui premierului Meloni nu a publicat deocamdată textul decretului. Ministrul de externe Antonio Tajani, care conduce partidul Forza Italia, a salutat noul decret, 'absolut echilibrat, ca şi cele anterioare', şi care va trebui aprobat de parlament în termen de două luni.

Italia a trimis până acum 12 pachete de ajutor militar către Kiev, însă nu a dezvăluit exact în ce au constat acestea, cu argumentul că informaţiile sunt clasificate.