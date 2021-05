„Sper că este prima acțiune dintr-un lung șir de acțiuni pentru promovarea campaniei de vaccinare. Avem nevoie și de susținerea societății. Doar împreună învingem pandemia”, a declarat premierul.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost prezentă la inaugurarea unui centru mobil de vaccinare într-un autobuz etajat în Portul Tomis. Nu a ezitat o clipă și a transmis că România este singura țară în acest moment în care vaccinul este la liber.

„Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe în materie de vaccinare trebuie să existe cât mai multe astfel de centre mobile, instituţiile să colaboreze între ele, e important să meargă procesul vaccinării în mediul rural, să ne apropiem de persoanele vârstnice, care nu au posibilitatea, întotdeauna, să se deplaseze pentru vaccinare, şi în felul acesta să putem, ca ţară, undeva în luna august să ne apropiem de un procent de 50% populaţie imunizată.

Singura țară cu vaccinuri la liber

Suntem singura ţară care are la dispoziţie vaccinuri la liber iar lucrul acesta se desfăşoară fără niciun fel de problemă.

De asemenea, suntem, ca ţară, în top european în privinţa posibilităţilor de vaccinare în funcţie de cei care aleg să se vaccineze(…)În mai puţin de 5 luni de la apariţia vaccinului România a avut o rată a vaccinării bună şi exemplară la nivelul Uniunii Europene”, a afirmat ministrul Muncii

Nicolae Ciucă. prezent în județul Argeș, a precizat că fiecare cetăţean trebuie să se informeze şi apoi să ia decizia să se vaccineze.

„Avem nevoie cu toţii să ne ducem cu mesajul şi să transmitem partea aceasta de încredere, că singura soluţie pentru a putea să combatem această pandemie este vaccinarea. Fiecare dintre cetăţeni, pe baza propriului discernământ, să vină să se vaccineze, iar noi să punem la dispoziţie tot ceea ce avem, astfel încât vaccinarea să continue să se desfăşoare”, a declarat ministrul Apărării Naționale

Și vicepremierul Dan Barna se implică campania de vaccinare.

„Știm că în toată țările s-a întâmplat același lucru. Cei care vin din dorința personală, 30% s-au vaccinat. Acum suntem în etapa în care dela 30 la 60% trebuie să ducem vaccinul cât mai aproape oamenilor. Oamenii au zis că acum e simplu și la îndemână. Aceasta e logica campaniei. Cei care doresc să facă, să poate face vaccinul fără prea mult deranj”, a declarat Dan Barna despre campania de vaccinare.

22 mai, ziua în care întregul Guvern al României promovează vaccinarea

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a mers la un centru de medicină de familie unde se fac vaccinări și nu a ezitat să transmită un mesaj ferm.

„22 mai, ziua în care întregul Guvern al României promovează vaccinarea. Tocmai am încheiat o vizită la un centru de medicină de familie unde se fac vaccinări anticovid. În afară de centrele special amenajate pentru vaccinare, de maratoane, de drive-thru, ne putem vaccina la medicul de familie. Vă încurajez să o faceţi pentru că prin vaccinare revenim la o viaţă normală”, a declarat ministrul Transporturilor într-un material video postat pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Cătălin Drulă a explicat că medicii de familie sunt cei care se bucură de încrederea pacienţilor şi ei joacă un rol important în revenirea la normalitate.

Sorin Câmpeanu vrea ore remediale în tabere.

„Se vor organiza evenimente de genul tabără de vară unde vor avea loc ore remediale. Ultimele raportări erau de 270 de elevi infestați, vorbim de un procent de 1 la zece mii la nivel național. În București aveam peste 40 de infectări. Procentul este mult sub rata națională care e de circa 0,7”, a precizat și ministrul educației Sorin Câmpeanu

Ioana Mihăilă, declarații de la maratonul vaccinării

„Spitalele nu sunt închise. Am avut discuții cu managerii din țară. Am convenit un prim draft, să stabilim criterii clare. Raportat la numărul de cazuri din județul respectiv și numărul de paturi să nea dea timp. Există și spitale monopavilionale, dar nu le împiedică să nu își amenajeze circuite pentru COVID. Foișor a revenit la statutul non COVID”, a spus Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă nu a ezitat și a precizat că merge să dea startul Maratonului Vaccinării din localitatea Vedea, județul Giurgiu.

„Vorbim despre o campanie care se desfășoară în decursul a două zile, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 8.00 – 18.00, la Școala Gimnazială „Apostol Arsache”, a spus ea.

Totodată, Adrian Oros, ministrul Agriculturii se duce tocmai în județul Cluj, la Centrul de Vaccinare Floresti. Acesta este amenajat în incinta sălii de sport a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai”.

Un alt om important aflat în echipa de guvernare, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, se va afla în localitatea Tigveni, județul Argeș, scrie Fanatik.