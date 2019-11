Primarii care au proiecte pe PNDL nu trebuie să se teamă că rămân fără banii necesari pentru continuarea lucrărilor, s-a alocat încă 1,8 miliarde de lei.

Florin Cîțu a anunțat că bugetul pentru decontarea concediilor medicale a fost suplimentat cu 1,2 miliarde de lei.

„Nu au mai fost bani in buget in ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii. Nu au mai fost bani în buget în ultimele patru luni de zile pentru plata acestor concedii medicale. Știți bine că la TVA am făpcut deja două plăți și până la finalul anului ne asigurăm că toate companiile vor primi TVA-ul, celor care au avut controale și raport favorabil”, a spus ministrul.

Pentru sectorul social a fost aprobată o sumă mare, care nu era inclusă în buget. „Am suplimentat cu două miliarde de lei pentru plata până la finalul anului a drepturilor de asistență socială. Bani care nu erau incluși în buget. Vorbim de pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoane cu handicap, pentru persoane aflate în concediu de creștere a copilului. Vă dați seama că acești bani nu erau incluși în buget și acești oameni nu și-ar fi primit banii”, a subliniat ministrul.

În ședința Executivului de joi, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a cerut suplimentarea posturilor la Serviciul de Probaţiune.

„Vă propun un memorandum pentru organizarea unor concursuri în anul 2020 privind extinderea Serviciului de Probaţiune cu un număr de 611 inspectori de probaţiune. De ce-l propunem astăzi şi nu la începutul anului? Pentru că în 3-4 decembrie, Ministerul Justiţiei o să aibă un dialog cu CEDO pe tema extinderii Serviciului de Probaţiune şi, în general, problematica din penitenciare şi acest memorandum ne vor servi să arătăm CEDO că facem paşi”, a motivat Predoiu.

Premierul Ludovic Orban a fost de acord și a spus că este foarte important ca Serviciul de Probațiune să fie întărit deoarece este fundamental în procesul de reinserție socială a celor care sunt eliberați din detenție.

