Vestea care cutremură lumea mondenă a fotbalului. Iubita lui Pique, relație cu un antrenor legendar

Se ştie deja faptul că Gerard Pique înșelat-o partenera şi mama copiilor lor, Shakira, cu Clara Chia. Iar acum, internetul vuiește cu vestea că la rândul său Pique este înșelat. S-a scris că copiii lui Guardiola au mers la aceeași școală cu Clara. Așa au intrat în contact Guardiola și Clara, iar Clara l-ar fi înșelat pe Pique.

În aparițiile publice ale celor doi arată că nu ar exista probleme în relația lor. Ce este şi mai interesant, că în ultima perioadă au început să aibă în public mai mult decât în mod normal. De asemenea, se pare că își planificau nunta nu cu mult timp în urmă.

De asemenea şi ziarul catalan Sport vine cu o informație uluitoare despre faptul că Clara Chia nu i-a fost fidelă lui Gerard Pique. Mai ales că Gerard Pique a stârnit o adevărată furtună după ce a anunțat că se desparte de Shakira și și-a oficializat relația cu noua lui iubită.

Gerard Pique ar fi înșelat-o pe Clara Chia Marti cu Julia Puig. Sursa sportsmanor.com.

Roata s-a întors şi, se pare, că lucrurile sunt mult mai complicate de atât. Conform informațiilor cotidianului catalan, nici Clara Chia nu i-a fost fidelă lui Pique. Ea ar fi avut o relație în secret cu nimeni altul decât Josep Guardiola.

De fapt, ar fi fost o poliță pe care Clara i-ar fi plătit-o lui Pique, care a avut o aventură și cu o avocată. Sursa menționată spune că Josep Guardiola a întâlnit-o pe Clara la școala fiicei lui, unde amândouă învățau.

În urmă cu câteva luni, presa din Spania sugera că Pique a înșelat-o pe Clara cu o tânără avocat pe nume Julia Puig. Jurnalistul spaniol Jordi Martin, care a acoperit îndeaproape triunghiul Pique, Shakira și Clara, a scris primul.

There are rumours that Gerard Pique’s girlfriend Clara Chia cheated on him with Pep Guardiola.

— @sport pic.twitter.com/uoDpjfV6EC

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2023