Armata privată a lui Putin a fost pusă în mișcare. Zeci de mercenari, trimiși urgent în Ucraina

Un număr fără precedent din „Grupul Wagner” a plecat în ultimele zile cu direcția Europa de Est, anunță The Daily Beast. Potrivit a doi ofițeri militari superiori din Republica Centrafricană (RCA), un număr fără precedent de mercenari Wagner au părăsit țara spre Europa de Est în ianuarie și mai mulți se pregătesc să plece în săptămânile următoare.

„De obicei, când auzim că unii au plecat, aflăm că sunt doar o mână – uneori cinci sau șase persoane într-o lună”, a declarat pentru The Daily Beast un ofițer, care lucrează la sediul militar din capitala CAR, Bangui. „Este prima dată când auzim că zeci au plecat într-o lună.”

Mișcarea vine într-un moment în care autoritățile ucrainene au declarat că Rusia sporește aprovizionarea cu arme, muniții și echipamente militare către regiunile separatiste din Ucraina, în timp ce recrutează activ mercenari pentru a lupta în conflictul în curs. Serviciul de informații militare din Kiev a declarat săptămâna trecută că Moscova întreprinde „recrutare activă de mercenari” care sunt trimiși în regiunile controlate de separatiști.

Unii au numit-o „armata privată” a lui Putin

Armata privată a lui Putin este adesea trimisă sub acoperire în regiuni în care Rusia neagă să aibă vreo prezență militară oficială. Nu este prima dată când Grupul Wagner reinstalează soldați privați din forțele speciale din Africa sau din alte zone de luptă, în conformitate cu obiectivele de politică externă în evoluție ale lui Putin – în ciuda negărilor Kremlinului că Wagner are vreo legătură cu guvernul rus.

O investigație a Bellingcat publicată în noiembrie a constatat că peste 200 de ruși au fost trimiși în Belarus pentru a destabiliza țara în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din august 2020 din alte puncte fierbinți în care a fost desfășurat Grupul Wagner, inclusiv RCA.

Dacă Putin le-ar fi cerut prietenilor săi de la Wagner să sporească destabilizarea în interiorul Ucrainei, ar fi probabil ca unii dintre acești mercenari ruși să fie recrutați din Africa subsahariană.

Este prima dată când rușii pleacă în număr mare de când mercenarii Wagner au sosit în CAR, la cererea guvernului în urmă cu mai bine de patru ani, potrivit unui oficial militar, care a spus că mercenarii plecați au venit din Rusia, Ucraina și Belarus și se întorc de unde au venit.

„Ni s-au spus în mod special de către supraveghetorii lor că aproximativ 20 de ruși au plecat în luna ianuarie în Europa de Est. Ceea ce înțelegem este că rușii care au plecat și cei care vor pleca mai târziu, fac acest lucru ca parte a politicii lor de rotație a misiunilor și că vor fi înlocuiți în timp util”, a declarat un alt oficial, care lucrează îndeaproape cu rușii, pentru The Daily Beast.

Dar nimeni nu pare să știe când vor sosi cu exactitate înlocuitorii mercenarilor care pleacă

Operațiunile Grupului Wagner sunt adesea atât de învăluite în secret, încât chiar și oamenii cu care lucrează în CAR au foarte puține informații despre ceea ce fac. „Da, ei împărtășesc informații cu noi.Dar acolo se termină adesea. Rareori știm ceva despre itinerariul sau planurile lor”,, a spus oficialul militar.

Peste 1.000 de ruși sunt desfășurați în RCA de către Grupul Wagner, care a câștigat pentru prima dată notorietate internațională în Ucraina la apogeul incursiunii din 2014, când au fost acuzați de crime de război. Organizația a fost fondată de Dmitri Utkin, care a fost cândva membru al forțelor speciale ruse și se află în prezent sub sancțiunile SUA pentru că a ajutat separatiștii susținuți de ruși din estul Ucrainei.

Potrivit unui raport CNN, Utkin a fost odată șeful securității pentru Yevgeny Prigozhin, un oligarh rus cu legături strânse cu Kremlinul. Prigozhin a devenit faimos ca restaurator și și-a câștigat porecla de „bucătarul lui Putin” din cauza contractelor profitabile acordate companiei sale de catering. Centrul de afaceri rus RBC a raportat cu câțiva ani în urmă că numele lui Utkin a apărut într-o bază de date corporativă ca director general al uneia dintre companiile lui Prigozhin.

Cine este fondatorul Utkin (porecla: „Wagner”)

Grupul și-a recrutat mulți dintre mercenarii săi de la agenția rusă de informații militare cunoscută sub numele de GRU, iar fondatorul său, Utkin (porecla: „Wagner”), este un veteran al forțelor de operațiuni speciale Spetsnaz ale GRU. RBC a raportat că grupul operează sub supravegherea Statului Major al Forțelor Armate Ruse.

Săptămâna trecută, The Daily Beast a raportat că una dintre cele mai de temut ramuri ale grupului cunoscut sub numele de Task Force Rusich a făcut aluzie la propria sa intenție de a lupta sub acoperire în Ucraina, unde se crede că ar fi comis crime de război în timpul luptelor din 2014 dintre separatiștii ruși și Forțele armate ucrainene.

Viaţa din lagărul mercenarilor Wagner

Un comerciant de 26 de ani, care a fost arestat la începutul lunii ianuarie de mercenarii Wagner în orașul Bria din CAR, a povestit The Daily Beast despre experiențele sale din lagărul în care a fost deținut. El a spus că el și zeci de alți tineri au fost forțați să demoleze case vechi din cărămidă și apoi să recupereze cărămizile pentru a le folosi la construirea unei noi baze pentru ruși în apropierea unui birou de cumpărare de diamante. El a spus că i-a auzit pe soldați din armata oficială a CAR, cunoscută sub numele de FACA, discutând între ei despre cum mercenarii care l-au arestat au călătorit acum în Ucraina și s-ar putea să nu se întoarcă prea curând.

„Pentru cele 15 zile în care am stat în lagăr, i-am văzut doar pe cei patru ruși care ne-au arestat în primele două zile când am ajuns”, a spus Patrice Gaopandia, care a fost ridicat împreună cu alți trei când rușii au luat cu asalt zona în care locuia și s-a angajat într-o arestare sistematică a tinerilor pentru muncă forțată. Mai târziu i-am auzit pe soldații FACA spunând că soldații ruși au plecat în Ucraina”, a spus Gaopandia, care a fost ulterior eliberat.