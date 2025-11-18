Groupama este un lider care investește în oameni, tehnologie și comunitate

Într-o piață a asigurărilor dominată de volatilitate, riscuri climatice și schimbări rapide în comportamentul de consum, Groupama rămâne o companie care nu-și definește succesul prin cifre, ci prin valoarea creată. „Rezultatele financiare devin doar o consecință atunci când ne concentrăm pe valoarea pe care o livrăm clienților, partenerilor și echipei noastre”, spune Călin Matei, CEO Groupama, în cadrul unui interviu pentru Revista Capital. Iar anul 2024 confirmă această perspectivă prin performanță financiară solidă, poziție consolidată de lider și o strategie care pune în centrul său omul, fie el client, angajat sau membru al comunității.

Pentru Groupama, 2024 a fost anul în care modelul de business orientat spre calitate și predictibilitate și-a dovedit maturitatea. Primele brute subscrise au crescut cu 7% față de anul precedent și au depășit 4,4 miliarde lei, iar pe segmentul non-RCA compania a înregistrat cea mai mare creștere din piață, de 21% față de 2023. Profitul net a urcat la 285 de milioane de lei, iar nivelul de solvabilitate rămâne robust, 140% pentru SCR și 274% pentru MCR.

Pentru Călin Matei, aceste cifre sunt un indicator, nu un scop în sine. „Am rămas fideli strategiei noastre de a câștiga preferința românilor prin produse și servicii de calitate la prețul corect, livrate simplu și predictibil”, explică el. Pentru 2025, echipa Groupama rămâne optimistă și se bazează pe o fundație solidă, echipe performante și indicatori de calitate în creștere.

Groupama a investit constant în tehnologii care simplifică și personalizează experiența de asigurare. De la CASCO Telematic, care evaluează stilul de condus printr-un dispozitiv telematic, la platforma medicală „ÎntreabaMedic”, care îmbină expertiza umană cu inteligența artificială, compania mizează pe soluții cu sens. Serviciul Video Asist permite realizarea rapidă a inspecțiilor și constatărilor prin asistență video, iar „Colecția de Avantaje” aduce beneficii gratuite integrate direct în pachetele clienților.

Inovația internă este susținută printr-un program amplu de generative AI, dezvoltat alături de Google, o investiție care aliniază Groupama la tendințele globale ale industriei. La fel de importante sunt investițiile în oameni. Compania oferă programe de well-being, consiliere psihologică, workshop-uri, schemă flexibilă de lucru și numeroase inițiative de recunoaștere a performanței. „Performanța apare doar atunci când oamenii se simt în siguranță, apreciați și recompensați corect”, subliniază CEO-ul.

Anul 2024 a început sub presiunea fenomenelor meteo extreme, inundații, furtuni, grindină, alunecări de teren. Sute de dosare de daună au fost deschise în primele luni ale anului, iar Groupama a alocat 45 de milioane de lei pentru despăgubirile aferente, cu o medie de plată de doar patru zile. Pentru companie, acesta nu este doar un context, ci un semnal că riscurile climatice devin o certitudine. Cu toate acestea, Groupama recunoaște în aceste provocări și oportunități faptul că clienții înțeleg tot mai mult nevoia de protecție, iar liniile facultative continuă să crească.

Unul dintre elementele definitorii pentru Groupama rămâne filosofia mutualistă, moștenire a Grupului francez cu peste o sută de ani de istorie. Modelul transformă clienții în parteneri și mută focusul pe relații bazate pe încredere și transparență. „Credem în a spune lucrurilor pe nume și a ne prezenta exact așa cum suntem: umani, cu bune și cu rele”, spune Călin Matei. Această sinceritate corporativă a contribuit inclusiv la distincția de Superbrand, pe care Groupama o deține în prezent.

Pentru Groupama, responsabilitatea socială nu este un accesoriu, ci parte integrantă a strategiei. Compania susține prevenția, investește în sănătate și contribuie la proiecte cu impact real. De exemplu, 20% din impozitul pe profit aferent anului 2024 a fost direcționat către cauze medicale importante. Cea mai amplă investiție, de un milion de euro, a vizat renovarea blocului operator de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. În paralel, compania continuă programul „Salvatorii de vieți”, derulat cu Fundația pentru SMURD, prin care peste 11.000 de oameni au fost instruiți în acordarea primului ajutor.

Susținerea cinematografiei românești completează direcțiile culturale ale brandului, ceea ce confirmă expertiza internațională, dar ancorare autentică în România.

Călin Matei privește economia românească cu un optimism temperat în care există vulnerabilități, dar și un potențial substanțial de creștere, dacă mediul public și cel privat vor colabora coerent. „O Românie asigurată este o Românie mai puternică”, spune el. În ceea ce privește viitorul Groupama, direcțiile sunt clare, concentrate pe consolidare, inovație și extinderea zonelor de impact.

Misiunea companiei rămâne neschimbată: „Suntem aici pentru a ajuta clienții să privească viața cu încredere și optimism, știind că indiferent cât de mare va fi provocarea, vor avea alături un partener pe care se pot baza”, subliniază CEO-ul companiei.