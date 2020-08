Întâlnirea dintre cele două are loc la mai puțin de 60 de zile după ce Thunberg a admonestat-o public pe Merkel pentru că ar fi „căutat atenție”, după ce a stat la coadă pentru a face o fotografie cu adolescenta suedeză, la sediul ONU din New York.

De asemenea, Thunberg a acuzat guvernul federal că nu face suficient pentru a proteja climatul și a amenințt că va da în judecată Germania pentru a obliga să-și schimbe obiceiurile.

Cum Germania deține președinția prin rotație a Uniunii Europene până la sfârșitul anului, Thunberg a declarat că se așteaptă ca aceasta să pună în operă „vaste politici de protejare a climatului”.

Suedeza aflată în vacanță eternă îi va înmâna șefei guvernului german o listă cu revendicări climatice, pe care susține că le-a redactat cu adepții săi, pentru a fi transmise de urgență liderilor lumii.

We will deliver your signatures to the meeting and the letter will remain open for anyone to sign.

