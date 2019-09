De ce e normal să fim revoltaţi

Greta are dreptate, dar se pare că nu pentru toţi. Fiindcă cine are curajul s-o contrazică, devine automat nazist. Este un fel de Reductio ad Hitlerum – tipic celor care nu vor să argumenteze – scrie editorialistul Renato Farina.

„E adevărat sau fals că schimbările climatice vor duce curând la distrugerea umanităţii? E adevărat sau fals că adevărata şi decisiva cauză este industria, folosirea automobilelor, centralele eletrice, creşterea animalelor şi aşa mai departe? Întrucât sunt raţionamente categorice pe care Greta le propagă, bazate pe ştiinţă, răspundem cu calm: minciuni, aiureli, şarlatanii apocaliptice”

„Chiar ieri, a apărut scrisoarea a 500 de oameni de ştiinţă care o contrazic pe Greta şi care, bineînţeles, n-au fost ascultaţi (…) Chiar şi aceia care dau multă greutate cauzelor antropice, ale mutaţiilor climatice, se gândesc de două ori înainte de a cataloga de a face afirmaţii populiste, obscurantiste.

Este paranoia

„Aici este vorba de paranoia. Este laşitate pură, o operaţiune mediatică gigantică de acaparare a conştiinţelor, în funcţie de un maximalism distructiv al structurii noastre sociale deja şubredă, parada triumfătoare a unei fetiţe redusă la statura unui idol de teatru ieftin. A fost categorisită ca un fenomen al naturii. Darurile sale excepţionale au fost umflate de părinţi cu o abilitate monstruoasă, iar folosirea propriei fiice este sever cenzurată de societatea civilă suedeză, dar ne-a fost impusă nouă, celorlalţi„, argumentează jurnalistul.

În opinia lui Renato Farina „Această fată-sperietoare şi cu izbucniri isterice, tipice adolescenţei a fost împodobită cu formidabile declaraţii parcă vrăjite ale autorităţilor politice şi religioase, ca un profet al adevărurilor absolute, luată în braţe de ONU, fără să fi făcut nimic, aşa cum în trecut s-a întâmplat cu Maica Tereza din Calcuta care făcuse totuşi ceva în viaţa ei”.

Şi totuşi, a fost urcată într-un amvon ca fiind o nouă religie

„Pare obligatoriu se denunţăm exploatarea muncii minorilor la care a fost supusă ca o sclavă de puterile mediatice şi financiare care-i respiră în spate, construind un tabù în faţa celor care-i critică stilul oratoric foarte violent, cu ochii sticloşi, devine imediat un Mengele gata să secţioneze în lagăr pe domnişorica afectată de sindromul Asperger (este o tulburare comportamentală din spectrul autistic)”, subliniază jurnalistul.

„Imaginea publică i-a fost artificial construită, transformând-o într-o icoană misitică, ca şi cum ar fi unicul suflet pur şi neviovat dintr-o lume unde adulţii – în afara părinţilor ei, bineînţeles – sunt toţi criminali care au distrus viitorul tinerilor şi care îndrăznesc chiar să fie în viaţă. Oare ea ştie când, în 1989, oamenii de ştiinţă au ameninţat că fără o schimbare radicală a consumului şi poducţiei de anhidridă carbonică, în 2020, în niciun caz o zi mai mult, mările vor creşte cu 2 metri şi vor scufunda New Yorkul într-un dezastru apocaliptic? Nu, nu ştie, nu se născuse!”

Greta, divină pentru ONU şi Vatican

„La ONU ar fi trebuit să i se fluture prin faţa ochilor acea prezicere. Sau, i-o fi explicat un profesor de Geografie, neînsemnat, dar cinstit, de ce Groenlanda se numeşte aşa, adică Pământul Verde? Sau că în anii 600 a avut loc o glaciaţie care apoi s-a retras din Europa? Oare meteoritul care a distrus dinozaurii, a aspirat oamenii de astăzi după ce a inventat maşina timpului? Apropo, de ce a dispărut gaura de ozon din circulație? Cine a astupat-o? Acel puţin pe care-l cunoaştem, neagă insolenţa Gretei, divină pentru ONU şi poate pentru Vatican, dar nu pentru noi. Pentru noi, divină rămâne doar Greta Garbo”.

Jurnalistul concluzionează: „Noi nu dorim pe nimeni în niciun lagăr de concentrare, ci să se demonteze această scenă galactică în care este târâtă o fată pentru a fi sfinţită, o fată ignorantă ca o gâscă, care este competentă doar cu propriile sale sentimente alterate ca o smântână acră, iar cine se preface că ţine la ea, mai bine ar trimite-o la şcoală„. scrie Renato Farina (jurnalist profesionist, politician, membru al Partidului Radical Transnaţional.

