Masca este una inedită, deoarece acoperă doar gura și nasul, dar permite în același timp utilizatorului să respire aer proaspăt, fapt ce nu se întâmplă cu măștile de protecție uzuale. Masca prezentată de Adina Alberts se prinde de bărbie, cu ajutorul unui suport din plastic, care permite mișcarea acesteia în funcție de gestica mandibulei.

”Mulți dintre dumneavoastră v-ați anulat planurile de vacanță din cauza nesiguranței în ceea ce privește acțiunile autorităților. Pe scurt, vă spun ce am văzut eu în țara elenă în ultimele zile și cum tratează ei pandemia. Am plecat cu avionul, o companie elenă, iar la sosirea în Atena, pasagerii au fost testați pentru COVID-19, testare PCR. Am fost rugați respectuos să ne autolimităm deplasările timp de o zi, până când sunt gata rezultatele testelor COVID-19, însă nimic nu a avut caracter obligatoriu. Ni s-a spus că vom mai auzi de ei DOAR în caz că e ceva în neregulă! Grecii sunt asumați, responsabili în fața pandemiei și tratează oaspeții exemplar. Am găsit o curățenie remarcabilă, peste tot aveam la îndemână măști și dezinfectante, circuite bine puse la punct pentru protejarea clienților cât și un nou tip de mască, foarte eficientă și comodă!”, a dezvăluit dr. Adina Alberts pe pagina sa de Facebook, despre modul în care grecii au ales să treacă prin epidemia de coronavirus.

Cât despre masca cu pricina, Adina Alberts spune că poate fi folosită și purtată cu ușurință, mai ales în timpul verii când temperaturile devin toride. ”Tipul acesta de mască l-am întâlnit pentru prima oară acolo și chiar ne-am achiziționat și noi câteva. Masca este din plexiglas și acoperă gura și nasul. Este ca o vizieră, dar fixată pe bărbie. Ea poate fi reutilizată foarte mult timp, însă cel mai important este că această mască de plexiglas permite purtătorului să respire ușor și eficient, mai ales lucrătorilor din HORECA pe căldurile astea. Această țară este categoric un exemplu. Grecia a căutat soluții, în loc să se grăbească să pună totul pe STOP. Și iată-i, își continuă viața”, scrie Adina Alberts pe Facebook.