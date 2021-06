Românii care îşi fac vacanţa în Grecia au primit noi vești bune în afară de cele de zilele trecute referitoare la intrarea in țară.

Ministrul adjunct al Protecţiei Civile, Nikos Hardalias, a precizat miercuri la o conferinţă de presă că măştile sanitare rămân obligatorii în spaţiile închise şi în exterior, în cazul în care există aglomeraţii.

Creşterea numărului de persoane la o masă în restaurant

Alte măsuri anunţate sunt creşterea numărului de persoane la o masă în restaurante (de la 6 la 10), posibilitatea organizării de botezuri şi de nunţi cu până la 400 de invitaţi (de la 300) şi creşterea la 120 a numărului de persoane prezente pe plajă la fiecare 1.000 de metri pătraţi.

În pofida relaxării măsurilor, epidemiologii amintesc că în Grecia doar 3 din 10 persoane s-au vaccinat cu schema completă, în timp ce 44% din populaţie a primit cel puţin o doză de vaccin.

O altă veste bună pentru turiştii români care îşi vor petrece vacanţa de vară în Grecia are legătură cu familiile care au copii sub 12 ani. Micuţii sub 12 ani nu sunt obligaţi să prezinte test molecurar PCR / antigen la intrarea pe teritoriul elen. Testele rapide vor fi recunoscute doar în anumite condiții. Astfel, ele trebuie să fie traduse în limba engleză și nu vor fi acceptate decât dacă au fost făcute la un laborator autorizat.

De asemenea, intrarea în Grecia se poate face și pe baza certificatului de vaccinare, dacă au trecut 14 zile de la rapel, sau printr-un test PCR negativ cu 72 de ore înainte, sau printr-un certificat prin care poți dovedi că ai trecut prin boală cu cel mult 2-9 luni înainte.

Scăderea numărului de cazuri zilnice

În ultima lună, Grecia a înregistrat o scădere a numărului de cazuri zilnice, precum şi o reducere a numărului de persoane la terapie intensivă şi a deceselor.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 520 de contagieri cu SARS-CoV-2 şi 14 decese.

De la debutul pandemiei, în Grecia s-au înregistrat în total 419.455 de contagieri şi 12.595 de decese de COVID-19.

Dar trebuie să precizăm că și în Grecia, au fost ploi torențiale în săptămâna aceasta, dar, începând de săptămâna următoare, temperaturile vor crește până la 40 de grade Celsius, adică caniculă.