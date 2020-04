Astfel, maternitatea din Iași nu va interna nicio pacientă decât după ce fiecare dintre acestea va face testul pentru noul coronavirus. Managerul unității medicale a declarat pentru presa locală că măsura este luată doar pentru cazurile care nu sunt urgențe, pentru a proteja angajații.

Prețul unui astfel de test, la privat, costă 250 de lei, iar viitoarele mămici s-au plâns de această măsură pe grupurile de Facebook. Cu toate acestea, gravidele nu se încadrează în nicio categorie pentru testele gratuite, potrivit metodologiei.

De altfel, testul Covid-19 se va face pentru orice fel de investigație: un simplu consult, o ecografie sau chiar nașterile programate prin cezariană.

„Doctorul care mi-a urmărit toată sarcina mi-a zis să merg la cealaltă maternitate, care e spital COVID, să nasc acolo, că sunt medici foarte buni, să nu-mi fac griji, și acolo nu-mi va cere testul” / „Sunt mămici care nu își permit să facă un ecograf lunar, dar să mai dea 250 de lei pentru un test” / „Și eu urmează să nasc pe 18 la Cuza-Vodă și mi-au cerut să fac testul cu o săptămână înainte, nu mai devreme. Fără test au zis că nu mă primesc. Prin cezariană, dar am întrebat doctorița și a zis că nu contează, că mă gândeam că doar cele care nasc prin cezariană trebuie să facă asta, dar mi-a spus că absolut toate gravidele trebuie să îl aibă” / „Sincer, nici nu ar trebui să îl plătim din banii noștri. Lunar cotizăm la stat și la sănătate cu milioane și acum să plătim și testele, este strigător la cer! Sunt mămici care nu își permit să facă un ecograf lunar, dar să mai dea 250 de lei pentru un test! Rușine, rușine!” / „Astăzi (n.red. – marți, 28 aprilie) am fost și eu de am făcut acest test, medicul meu a refuzat să mă mai primească la naștere din cauză că nu am făcut testul mai devreme, astăzi trebuia să nasc, dacă voi fi ok m-a programat pe data de 1 mai. Deci testul este obligatoriu dacă vrei să naști cu medicul tău la Cuza”, s-au plâns viitoarele mămici pe Facebook.

„Toți angajații și pacienții au beneficiat de toate materialele de protecție, avem circuite pentru paciente confirmate, suspecte și non-suspecte, există un control epidemiologic la sânge, astfel încât nici un angajat sau pacient nu a fost infectat sau confirmat până acum, mai ales că primim toate cazurile de urgență din toată Moldova, că vin paciente care evită intervențiile în spitale cu cazuri COVID din Neamț sau Botoșani.

Ca manager nu accept să fie limitat accesul medical, indiferent de motiv”, a declarat Robert Dâncă, managerul maternității din Iași, pentru Libertatea. (FOTO: Libertatea)