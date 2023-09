Grapefruit te poate ucide. Medicii ne explică în ce combinații nu trebuie consumat

Grapefruitul se numără printre cele mai sănătoase alimente. Fructul citric ușor amărui are un conținut ridicat de vitamina C, fibre și apă. El are multe beneficii. Susține sistemul imunitar, este un aliat în lupta cu kilogramele în plus, reduce riscul apariției pietrelor la rinichi și protejează sănătatea cardiovasculară. Studiile au arătat că grepfrutul poate ajuta și la controlul nivelului de insulină.

Este un fruct cu numeroase beneficii pentru organism, însă poate fi și periculos în combinație cu anumite tratamente medicamentoase. Grapefruitul conține o substanță numită furanocumarină, care poate interacționa și crește efectele anumitor medicamente. Astfel de combinații pot duce la supradozaj și provoca decesul.

Medicii spun că medicamentele care pot reacționa cu grapefruitul includ statine, antiaritmice, antidepresive, imunosupresoare și anticoagulante. Indiferent de ce tratament urmați, indicat este să consultați un specialist cu privire la posibilele interacțiuni cu acest fruct.

„Sucul permite o cantitate mai mare de medicament să intre în sânge. Când există prea mult medicament în sânge, este posibil să aveți mai multe efecte secundare”, a avertizat farmacologul Shew Mei Huang de la Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA), potrivit Sky News.

Trebuie să eviți Grapefruit dacă urmezi unul dintre aceste tratamente

Fructul citric este unul extrem de periculos în combinație cu medicamentele. Din acest motiv, pentru siguranță, este indicat să vă asigurați că nu afectează tratamentul pe care îl urmați.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate al Regatului Unit (NHS), Grapefruit poate afecta următoarele medicamente:

medicamente care scad colesterolul;

medicamente pentru tensiune arterială și boli cardiovasculare;

medicamente pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge;

agenți antiplachetari;- imunosupresoare;

medicamente pentru boala Crohn;

metode citotoxice de tratare a cancerului.

Lista a fost există de cei de la U.S Food and Drug Administration. Ei au adăugat și medicamentele anti-anxietate, cele pentru tratamentul aritmiilor cardiace și antihistaminice.

Deși lista este una destul de vastă, experții în sănătate spun că este recomandat să consulți medicul cu privire la combinarea medicamentelor cu grepfrutul.