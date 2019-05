Pericol major! Grădina Zoologică București, sub ape! Ploaia a făcut prăpăd! ISU intervine cu autospeciale

În urma ploilor de vineri seară, Capitala și câteva județe din țară s-au blocat total. Șoferii au stat blocați în trafic, în medie, o oră și jumătate, iar serviciul Poliției Rutiere a fost alertat de cetățeni. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-llfov a intervenit urgent la ZOO Băneasa, unde canalizarea a fost depășită.





„Ca urmare a fenomenelor nete ce se manifesta in București și județul Ilfov, pompierii din cadrul ISUBIF intervin pentru extragerea apei acumulate in subsoluri, case, dar și pe străzi in zona Grădinii Zoologice, str Erou Iancu Nicolae dar și pe strada Mașina cu Pâine. Se intervine cu motopompe remarcabile și transportabile. In localitatea Pantelimon intervenim pentru extragerea apei pe str Branduselor și pe str Anton Pann Biruinței”, a declarat purtătorul de cuvânt ISU.

Acțiunile s-au desfășurat dificil și tardiv pentru anumite gospodării. Zeci de case au fost afectate.

La Botoșani s-a format o viitură

Pompierii de la ISU Botoșani au intervenit, vineri, în două localități din județ, unde apa a pătruns în curțile și casele unor localnici.

Pompierii salvatori susțin că în zonă a fost „rupere de nori” și că viitura formată a afectat mai multe gospodării, anunță presa locală. Intervențiile au loc în localitățile Bozieni și Teioasa Dărăbani.

„A intrat și în câteva locuințe, dar s-a retras repede. Intervenim cu echipaje formate din 20 pompieri, cu motopompe și o barcă. Se lucrează la decolmatarea unui drum comunal, astfel încât apa să se poată scurge”, a declarant Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

