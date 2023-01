Google Maps nu mai este platforma de navigație preferată de șoferi. Cine a reușit să îi ia locul

Google Maps și-a pierdut titlul de cel mai folosit serviciu de navigație folosit de șoferi. Studiul realizat în acest an de Location Platform Indez a arătat că serviciul de navigație HERE se află pe primul loc în preferințele conducătorilor auto. Au fost folosite două criterii după care a fost realizat clasamentul de către analiști. Este vorba de acoperirea și gradul de integritate al hărților. HERE a reușit să obțină scoruri mai bine față de rivalii săi la toate categoriile.

În ceea ce privește hărțile analizate și cât de complete sunt, analiștii au luat în calcul mai multe criterii precum: mapare și capabilitățile platformei, serviciile oferite de platformă și eficiența strategiei de monetizare a companiei-mamă. Scorul general obținut de HERE a fost de 7,88 puncte. Pe locul doi s-a aflat Google Maps cu scorul de 7,47 puncte. Podiumul a fost completat de TomTom cu un scor de 6,76 puncte. Pe locul patru s-a aflat serviciul Mapbox care a obținut scorul de 6,03 puncte.

Care sunt calitățile HERE

Aspectul care a reușit să să diferențieze HERE de celelalte platforme de navigație a fost modul în care a reușit să intre pe piața auto. Serviciul folosește un software care este deja utilizat de tot mai mulți producători de mașini. În plus, compania care a creat serviciul vrea să își extindă oferta cu soluții de trafic în ceea ce privește agențiile de transport și autoritățile administrative ale orașelor.

Mai mult decât atât, platforma aocupat primul loc și în ceea ce privește colectarea datelor. Compania a primit laude pentru că a propus mai multe soluții pentru siguranța conducătorilor auto. Analiza anuală a arătat că Google Maps este cu mult în urma rivalei sale în ceea ce privește parteneriatele cu industria auto. Cu toate acestea, aplicația Google are o serie de puncte forte. Este vorba de numărul mare de utilizatori, actualizările regulate pe care le poți face, dar și suportul pe care îl oferă șoferilor. De asemenea, există posibilitatea să salvezi anumite date pe un cloud, potrivit Autoevolution.com.