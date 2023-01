Bill Gates, cel mai mare filantrop al anului 2022. Lista primilor 10 donatori însumează peste 9 miliarde de dolari

În fruntea listei se află Bill Gates, care a donat 5 miliarde de dolari Fundației Bill & Melinda Gates pentru a susține activitatea instituției de finanțare în domeniul sănătății globale, al dezvoltării, al politicilor și al promovării și al educației din SUA. Gates, a cărui avere netă este estimată la 104 miliarde de dolari, a atras atenția în iulie când a anunțat că va dona 20 de miliarde de dolari fundației pe care o conduce împreună cu fosta sa soție, Melinda French Gates. Cu toate acestea, oficialii fundației au confirmat în decembrie că trei sferturi din cele 20 de miliarde de dolari au fost destinate plății celor 15 miliarde de dolari pe care el și French Gates le-au promis în iulie 2021. Restul de 5 miliarde de dolari a reprezentat o nouă infuzie pentru fundație.

Ann și John Doerr s-au clasat pe locul al doilea, cu o donație de 1,1 miliarde de dolari pe care o vor face prin intermediul fundației lor Benificus către Universitatea Stanford pentru a lansa Școala Stanford Doerr de Sustenabilitate, un efort de a aborda cele mai urgente provocări climatice și de sustenabilitate din lume. Noua școală se va axa pe opt domenii de cercetare: schimbările climatice, științele planetare și ale Pământului, tehnologia energetică, orașele durabile, mediul natural, securitatea alimentară și a apei, societatea și comportamentul uman și sănătatea umană și mediul înconjurător.

John Doerr este un investitor cu capital de risc care și-a lăsat amprenta și și-a făcut o mare parte din avere ca finanțator timpuriu al giganților din Silicon Valley, precum Sun Microsystems, Amazon și Google. În prezent, este președintele firmei de investiții Kleiner Perkins, iar averea sa netă se ridică la puțin peste 9 miliarde de dolari.

Tatăl lui Bezos, pe locul trei. Warren Buffett, vine din urmă

Pe locul trei se află Jackie și Mike Bezos, mama și tatăl vitreg al fondatorului Amazon, Jeff Bezos. Cuplul a donat Centrului de Cancer Fred Hutchinson 710,5 milioane de dolari pentru a construi 36 de laboratoare de cercetare și o mare unitate de cercetare suplimentară. De asemenea, grantul va sprijini studiile clinice și cercetările de imunoterapie ale centrului de cancer în următorii 10 ani.

Cuplul a fost filantropi destul de puțin mediatizați până de curând. Cu toate acestea, Jackie Bezos s-a implicat îndeaproape în mai multe proiecte nonprofit de-a lungul anilor. Ea a creat programul Bezos Scholars de la Institutul Aspen, Aspen Challenge și Students Rebuild, toate acestea fiind programe educaționale pentru diferite grupe de vârstă. Mike Bezos a lucrat timp de 32 de ani ca inginer și manager la gigantul de petrol și gaze Exxon Mobil înainte de a se pensiona și de a-și îndrepta atenția către donațiile cuplului.

Cadourile de la familia Doerrs și Bezos au fost urmate de cel la lui Warren Buffett. Cunoscutul investitor în vârstă de 92 de ani a donat acțiuni în valoare de aproape 474,3 milioane de dolari Fundației Susan Thompson Buffett, un organism de acordare de granturi pe care Warren Buffett l-a înființat în 1964 pentru a gestiona donațiile caritabile ale familiei. Acesta a fost redenumit ulterior în cinstea primei sale soții, care a murit în 2004. Fundația sprijină sănătatea reproductivă a femeilor și oferă burse de studii pentru studenții din Nebraska, unde se află sediul fundației.

Un reprezentant al lui Buffett a confirmat că donația a fost o contribuție specială unică pe care Buffett a decis să o facă la sfârșitul lunii noiembrie, și nu una dintre donațiile anuale pe care le face Fundației Susan Thompson Buffett și altor câțiva donatori.

Donații pentru artă

Regretata Ruth DeYoung Kohler II ocupă locul cinci pe listă. Moștenitoarea Kohler Company, care a murit în 2020 la vârsta de 79 de ani, a lăsat o moștenire de 440 de milioane de dolari pentru a lansa Ruth Foundation for the Arts, un organism de acordare de burse celor care se dedică sprijinirii grupurilor de arte vizuale și de spectacol din întreaga țară. Aceasta intenționează să acorde aproximativ 20 de milioane de dolari pe an. Kohler a fost un susținător fervent al artelor și a condus Centrul de Arte John Michael Kohler din Sheboygan, Wisconsin, din 1972 până în 2016.

Kohler II este urmat de MacKenzie Scott, romancier și cofondator al Amazon, care a donat 436 de milioane de dolari pentru Habitat for Humanity International. Donația a fost nerestricționată, așa cum a fost cazul cu majoritatea donațiilor lui Scott. Când oficialii Habitat for Humanity au anunțat donația în martie, au declarat că intenționează să folosească banii pentru a aborda criza globală a locuințelor și să pledeze pentru schimbări la nivelul întregului sistem pentru a crește accesul echitabil la locuințe ieftine pentru toată lumea.

Alte două donații de la Scott – 281 de milioane de dolari pentru Boys & Girls Clubs of America și 275 de milioane de dolari pentru Planned Parenthood Federation of America – au ajuns, de asemenea, pe listă.

Clasamentul anual al publicației Chronicle se bazează pe cele mai mari 10 cadouri anunțate public. Numărătoarea nu include contribuții de opere de artă sau cadouri de la donatori anonimi. În februarie, Chronicle va dezvălui clasamentul anual al celor mai mari 50 de donatori, o listă bazată pe contribuțiile totale ale persoanelor în 2022, mai degrabă decât pe donațiile individuale.