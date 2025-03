Sport Gloria Buzău - UTA, 1-1. Gazdele au irosit, în ultimele secunde, șansa unei victorii vitale







Gloria Buzău a remizat, luni, în Crâng, în fața celor de la UTA, scor 1-1, într-o confruntare ce a contat pentru etapa a 29-a a campionatului intern. Un joc de uzură, fără goluri în prima repriză, cu evenimente consemnate pe tabela de marcaj abia spre final. Gazdele au marcat în minutul 87, datorită lui Alin Dobrosavlevici, dar oaspeții au reușit să plece neînvinși. Pentru că la ultima fază, marcatorul golului buzoienilor l-a faultat în careu pe Ibrahima Conte.

Gloria Buzău a ratat șansa unei victorii extrem de prețioase, în confruntarea cu UTA

Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Valentin Costache în minutul 90+7. Echipa din Crâng este ultima în clasament, cu un total de 20 de puncte, arădenii se clasează pe 10, cu 34 de puncte.

Echipa lui Eugen Neagoe a obţinut primul său punct după cinci eşecuri consecutive.

UTA nu a pierdut în ultimele şapte deplasări (trei victorii, patru egaluri).

În tur, UTA s-a impus cu 1-0.

Gloria Buzău - AFC UTA Arad 1-1 (0-0), Stadion Gloria - Buzău Au marcat: Alin Dobrosavlevici (87), respectiv Valentin Costache (90+7 - penalty). Arbitru: Gabriel Mihuleac (Iaşi); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) - LPF.

Mircea Rednic așteaptă cu nerăbdare un atacant

„Am avut un început bun, în primele 25 de minute. Apoi Buzăul a echilibrat jocul. Chiar ne-au pus probleme și s-au adaptat la terenul de astăzi. Tavares, dar și Iliev, au făcut un meci bun și ne-au surprins.

Am luat din gol din fază fixă, fix ce am spus înainte. Era normal, dacă vorbim de terenul de astăzi.

Eu nu am avut un atacant de talie în jocul de la Buzău. Nu am un atacant de talia lui Luckassen. Am transferat un atacant de talie, dar e pe drum. Săptămâna următoare o să ajungă. Sper să vină odată! Am înțeles că a luat viza și nu înțeleg de ce mai durează așa de mult. Nu vă pot spune numele, dar a el a semnat”, a spus Mircea Rednic, antrenorul oaspeților, conform Digi Sport.