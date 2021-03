Globurile de Aur, ediția a 78-a, s-a desfășurat duminică noaptea, într-o formulă aparte, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul a fost virtual, iar gazde au fost actrițele Amy Poehler şi Tina Fey. În cadrul unui duplex realizat între orașele New York și Los Angeles.

Una dintre marile surprize ale galei a fost reprezentată de Chloe Zhao. Cea care a câștigat premiul pentru cea mai bună regizoare cu filmul „Nomadland.”

La această categorie au concurat David Fincher („Mank”), Regina King („One Night in Miami”), Aaron Sorkin („The Trial of the Chicago 7”), Chloe Zhao („Nomadland”), Emerald Fennell („Promising Young Woman”).

Globurile de Aur, cine sunt marii câștigători ai ediției a 78-a

„Nomadland” este povestea unei femei, interpretată de actriţa Frances McDormand, care devine un nomad moder. Și își transformă camioneta într-o locuinţă mobilă. călătorind alături de alţi compatrioţi într-o caravană ce străbate vestul american, după colapsul economic al unui orăşel din Nevada.

Chloe Zhao a devenit cea de-a doua femeie din istoria Globurilor de Aur care a câştigat premiul pentru regie. Prima performanţă a fost bifată de Barbra Streisand, în 1984, cu filmul „Yentl.”

Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câştigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic. Datorită rolului interpretat în pelicula „Ma Rainey’s Black Bottom.”

Alte premii importante ale galei

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Riz Ahmed („Sound of Metal”), Chadwick Boseman („Ma Rainey’s Black Bottom”), Anthony Hopkins („The Father”), Gary Oldman („Mank”), Tahar Rahim („The Mauritanian”). Producția „The Queen’s Gambit” a obținut Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV.

Rolul principal este jucat de actriţa Anya Taylor-Joy. Cea care dă viață unei tinere campioane de şah ce se confruntă cu dependenţa de droguri şi de alcool. Aici au concurat producţiile de televiziune „Normal People”, „The Queen’s Gambit”, „Small Axe”, „The Undoing”, „Unorthodox.”

Jodie Foster şi Daniel Kaluuya au fost desemnaţi cei mai buni actori în roluri secundare. După interpretărilor din filmele „The Mauritanian”, respectiv „Judas and The Black Messiah.”

„The Crown”, producție foarte apreciată

Producţia de televiziune„The Crown” a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic. Aici au fost nominalizate au fost nominalizate și „Lovecraft Country”, „The Mandalorian”, „Ozark” și „Ratched.”

„The Crown” este un serial de ficţiune, produs de platforma de streaming Netflix. Care se inspiră din viaţa reginei Elisabeta a II-a şi a altor membri din familia regală a Marii Britanii.

„Minari”, scris şi regizat de cineastul american de origine sud-coreeană Lee Isaac Chung, a câştigat premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină. De asemenea, Josh O’Connor a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă. După interpretărea din „The Crown”.

Rosamund Pike și-a adjudecat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film de comedie-musical pentru rolul din „I Care A Lot”. „Schitt’s Creek” s-a impus la categoria „cel mai bun serial – comedie/musical.” Iar Jason Sudeikis a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie/ musical. Emma Corrin a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic. Pentru rolul din producţia de televiziune „The Crown.”

Catherine O’Hara a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial de comedie-musical. Pentru evoluția din „Schitt’s Creek.”