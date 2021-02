Când începe decernarea Globurilor de aur? Decernarea Globurilor de Aur va avea în noaptea de duminică spre luni. Ceremonia se va desfășura în mediul online din cauza pandemiei de Covid-19. Globurile de Aur vor fi decernate în doi mari orașe, anume Los Angeles și New York.

Este o premieră în 2021. Până acum decernarea se realiza în cadrul unei gale elegante la care participau toate vedetele. Acum, din cauza virusului, acestea vor sta comod pe canapeaua de acasă.

Pentru cei ce vor să urmărească decernarea Globurilor de Aur online, o pot face începând cu ora 03:00 (n.r. ora României).

Pregătirile pentru ceremonie vor continua până diseară. Organizatorii de la New York sunt „în priză” pentru ca totul să se desfășoare așa cum trebuie.

Aceștia au amânat evenimentul timp de două luni. Ei au sperat că pandemia de Covid-19 va trece. Oamenii și-ar fi dorit o gală normală, așa cum s-a obișnuit până în acest an.

Nu s-a întâmplat așa, pandemia a continuat, și i-a forțat pe organizatori să organizeze un eveniment online.

Toate planurile au fost regândite, dar se pare că lumea este foarte încântată oricum.

Cine prezintă evenimentul și ce nominalizări au fost făcute?

Favoriții pentru marele premiu sunt Anthony Hopkins, Gary Oldman și Viola Davis.

Serialul „The Crown” a primit cele mai multe nominalizări. Producția prezintă o istorie nebănuită a Casei Regale din marea Britanie. Totul se întâmplă sub domnia reginei Elisabeta a II-a.

Filmul „Mank” este următorul pe lista nominalizărilor. Este o poveste foarte interesantă despre cariera unui scenarist devenit celebru în Hollywood.

Actrița Jane Fonda va primi trofeul pentru întreaga carieră. Ea este primul laureat al galei din acest an.

Prezentatorii vor fi chiar actrițele Tina Fey și Amy Poehler.

Prima se vă afla la New York, iar cealaltă – la Los Angeles. La rândul lor, câştigătorii sunt aşteptaţi să țină discursurile de mulțumire prin videoconferinţă.

Nominalizările pentru secţiunea “Cel mai bun actor într-un film – dramă” sunt următoarele: Riz Ahmed – “Sound of Metal”, Chadwick Boseman – “Mă Rainey’s Black Bottom”, Anthony Hopkins – “The Father”, Gary Oldman – “Mank”, Tahar Rahim – “The Mauritanian”.”

Iar la categoria interpretare feminină în roluri principale, lupta se va da între… Viola Davis – “Mă Rainey’s Black Bottom”, Andra Day – “The United States vs. Billie Holiday”, Vanessa Kirby – “Pieces of a Woman”, Frances McDormand – “Nomadland”, Carey Mulligan – “Promising Young Woman”, arată Se pare că la decernarea Globurilor de Aur din acest an vedetele nu vor mai păși pe covorul roșu așa cum obișnuiau să o facă, pentru că totul se va desfășura online, scrie BBC.

