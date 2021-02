Atac împotriva AUR de la grupări din servicii secrete din țară și din Rusia. Scandalul din AUR provocat de cuplul Șoșoacă și Peia precum și plecările din USR și a promovării unor miniștrii progresiști contestabili și-au găsit astăzi explicațiile.

“O facțiune din serviciile secrete vor să preia AUR. Din momentul excluderii senatoarei Diana Șoșoacă din AUR, mii de troli au pornit în social-media un atac virulent împotriva noastră. Avem informații că sunt troli ruși care sunt coordonați de grupări din servicii secrete din țară conectate la serviciile secrete din Est. Noi susținem de ani de zile mișcarea unionistă, unirea cu Basarabia, iar aceste grupări nu se așteptau să fim atât de fermi pe acest proiect”, ne-a explicat co-președintele AUR, Claudiu Târziu, miza scandalului provocat în partid de cuplul Diana Șoșoacă, Ninel Peia.

“Diana Șoșoacă are discursuri filo-ruse”

“Diana Șoșoacă și Ninel Peia au discursuri filo-ruse”, a precizat senatorul AUR, Claudiu Târziu. El ne-a spus că această grupare din serviciile secrete a mai încercat să stimuleze discursul naționalist radical pentru a atrage electoratul, interesul rezerviștilor nefiind cel unionist ci de dezbinare între români și de compromitere a ideii unioniste.

“Liviu Dragnea și Sebastian Ghiță au promovat interesele acestor rezerviști”

“Aceste facțiuni au încercat să stimuleze latura excesiv naționalistă în PSD, prin Sebastian Ghiță care și-a făcut apoi un partid axat pe această temă. Nu le-a reușit. Jocul naționalist în PSD s-a terminat odată cu intrarea în închisoare a lui Liviu Dragnea, unul din susținătorii acestei intenții, iar partidul lui Sebastian Ghiță s-a făcut praf din momentul în care el a fugit din țară în urma problemelor penale pe care le are. PRM nu mai poate fi surescitat, cum au intenționat cei din aceste grupări din serviciile secrete. Când ne-au văzut pe noi, cei de la AUR, că am apărut pe scena politică și-au zis “Hai să-i luăm pe aceștia!”. Și vedeți ce scandal au provocat acum. Sunt grupări din servicii bine finanțate”, a explicat Claudiu Târziu care sunt culisele războiului creat de Șoșoacă și Ninel Peia.

George Simion: Lui Șoșoacă i s-a promis șefia AUR

Și George Simion, al doilea co-președinte al AUR a vorbit despre implicarea unor grupări din serviciile secrete aflate în spatele scandalului provocat de Dianan Șoșoacă și Ninel Peia. „Mi s-a pus un gps cu transmițător în mașină. Știam deja, de la începutul anului că este în curs o uriașă operațiune pentru scindarea și discreditarea AUR. Parlamentarilor noștri li se oferă beneficii materiale și beneficii inclusiv din partea unor indivizi care pretind a fi agenți sau colaboratori ai SRI. De asta tot scandalul și cu Diana. Ei i s-a promis funcția de președinte de partid”, a comentat George Simion.

Cum a ajuns în Parlament partidul lui Peia și Șoșoacă

Referitor la intenția lui Ninel Peia de a extrage parlamentari ai AUR pentru crearea unui grup independent în Legislativ, condus de Diana Șoșoacă, Târziu spune că nu crede în plecarea altor deputați din AUR alături de Șoșoacă.

AUR a încheiat în 2020 un Protocol electoral cu Partidul Neamul Românesc (PNR) condus de Ninel Peia, fost membru al PSD, fost candidat independent la președinția României în anul 2019 și un apropiat al senatorului PSD Gabriela Firea.

Prin acest protocol, PNR a introdus în Parlament cinci reprezentanți: un senator, Diana Șoșoacă și patru deputați. Săptămâna trecută, Șoșoacă și deputatul Mihai Lasca au fost excluși din AUR. Iar mandatul deputatului Francis Tobă, membru al PNR, a fost atacat de AUR cu câteva săptămâni în urmă.

Conducerea AUR a cerut Comisiei parlamentare de validare a mandatelor noilor parlamentari, invalidarea mandatului de deputat al lui Tobă din cauza participării la reprimarea Revoluției din 1989 din Sibiu.

Claudiu Târziu nu crede că planul Șoșoacă-Peia va provoca plecări din AUR

Co-președintele AUR, Claudiu Târziu ne-a precizat că prin Protocolul electoral semnat între AUR și PNR s-a specificat, la cererea lui Ninel Peia, că dacă membrii PNR care acced în Parlament doresc să plece din AUR, sunt liberi să o facă. Ceea ce demonstrează că Peia și Șoșoacă aveau stabilită agenda de separare, înainte de alegerile din decembrie 2020.

“Eu am vorbit cu ceilalți deputați proveniți din PNR, cu doctorul Sorin Muncaciu, cu Lucian Feodorov și cu generalul Mircea Chelaru și le-am spus că dacă vor să plece, noi nu facem scandal. Noi vrem să facem echipă cu ei, pe programul AUR. Iar dacă pleacă, să o facă decent, nu ca Diana Șoșoacă. Ei au spus că vor să rămână alături de noi”.

Ninel Peia vrea un grup parlamentar independent cu care să susțină PSD sau PNL și să impună o agendă de tip PRM

Pe scena politică se auzea de peste o lună că Ninel Peia, șeful PNR care nu a reușit să intre în Parlament în urma alegerilor din decembrie 2020, lucrează intens pentru a rupe gruparea sa din AUR cu intenția de a crea un grup parlamentar independent numit Partidul Neamul Românesc cu care să negocieze când cu PSD, când cu PNL, susțineri la votul din Legislativ ale proiectelor celor două mari partide.

Peia anunță și atrageri de membrii ai USR lângă Șoșoacă. Moșneanu: “Bate câmpii”

Peia a declarat public, după excluderea senatoarei Șoșoacă din AUR, că intenționează să o facă președinte a PNR. Totodată, Peia a anunțat la Realitatea Plus, duminică seara, că “trei membrii USR vor fi membrii Partidul Neamul Românesc. Ne-am întâlnit la Sfânta Liturghie, nu am încă acordul lor să spun despre cine este vorba. Vor anunța la un moment dat că ei sunt membri ai Partidului Neamul Românesc.”.

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a reacționat imediat la știrea anunțată de Ninel Peia. “Dânsul bate câmpii! Știu foarte bine ce fac colegii mei în USR și nu este adevărat că pleacă.”.

Scandalul intern din USR provoacă plecări zilnice din partid și critici la Dan Barna

Peia a profitat de scandalul intern din USR, provocat de plecările din USR a mai multor lideri fondatori ai partidului, apropiați de Nicușor Dan, care acuză politicile abuzive ale lui Dan Barna și deturnarea agendei USR.

Cei care au plecat din USR, dar și alți nemulțumiți de politice lui Barna care au rămas în partid, ne-au spus că nici o clipă nu s-au gândit să intre în partidul lui Peia. Intenția nemulțumiților din USR este să construiască un alt partid, tot pe linie progresistă, în care să se grupeze toți parlamentarii și membrii USR trași pe linie moartă de Dan Barna, de Cristian Ghinea și de apropiații acestora.

Alina Mungiu Pippidi critică dur politica conducerii USR care promovează în ministere “oameni din circuitul securist sau militar”

Aceste informații sunt susținute și de Alina Mungiu Pippidi care într-un comentariu apărut astăzi pe site-ul “România Curată”, critică politica dusă de șefii USR care au provocat plecări zilnice din partid. Politologul Alina Mungiu Pippidi este de ani de zile o susținătoare a celor două partide progresiste, USR și PLUS.

“De ce votanții USR nu pot controla partidul? Nu trece zi în care să nu auzim că a plecat cineva din USR care venea din societatea civilă veritabilă, din zona ecologistă, sau urbanistă, sau civică.(…) Nu trece zi fără ca USR să numească oameni din circuitul securist sau militar, astfel că în ministerele lui Năsui, Stelian Ion, Voiculescu, Ghinea sunt numiți, cu costuri de imagine publică adesea, oameni care nu sunt noi deloc, care au lucrat sub Băsescu (și cu salarii plătite de servicii secrete), sub Teodorovici, sau sub n miniștri PSD.”

Miniștrii progresiști, “tineri fără experiență managerială, fără diplome adecvate”

“Te întrebi de ce plătește USR asemenea costuri de imagine, răspunsul este simplu: nu au ce face. Cineva trebuie să controleze domeniile pe care le păstoresc acești tineri fără experiență managerială, fără diplome adecvate și care au ajuns să dețină cele mai mari bugete nu pentru că au luat 15 la sută la alegeri, ci tocmai pentru a numi oameni din sistem cu o misiune”.

