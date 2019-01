Globurile de Aur, ediția din 2019 și-a ales câștigătorii

Cea de-a 76 ediție a galei Globurilor de Aur s-a desfășurat la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles și-a ales câștigătorii în noaptea de duminică spre luni. Asociația presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) a acordat premiile pentru categorii din Cinema și Televiziune.





La categoria cel mai bun actor într-un serial de comedie au concurat actorii Jim Carrey ('Kidding'), Michael Douglas ('The Kominsky Method'), Donald Glover ('Atlanta'), Bill Hader ('Barry'), Sacha Baron Cohen ('Who Is America?'). Câștigătorul Globului de Aur i-a revenit lui Michael Douglas.

În competiția pentru cel mai bun film de animație au intrat "Incredibles 2", "Isle of Dogs", "Ralph Breaks the Internet" şi "Mirai" și "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Cel din urmă a și câștigat Globul de Aur la această categorie.

Premiul la categoria cel mai bun actor dintr-un serial dramatic i-a revenit lui Richard Madden pentru rolul pe care l-a avut în producția "Bodyguard". La această categorie au fost nominalizaţi actorii Jason Bateman ("Ozark"), Stephan James ("Homecoming"), Richard Madden ("Bodyguard"), Billy Porter ("Pose"), Matthew Rhys ("The Americans").

Producţia de televiziune "The Americans" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic. Pe lângă acesta au mai fost nominalizate și producţiile de televiziune "Bodyguard", "Homecoming", "Killing Eve", "Pose".

Patricia Arquette a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-o miniserie / lungmetraj TV graţie interpretării sale din producţia de televiziune "Escape at Dannemora". La această categorie au mai concurat actriţele Connie Britton ("Dirty John"), Laura Dern ("The Tale"), Regina King ("Seven Seconds"), Amy Adams ("Sharp Objects").

